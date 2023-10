Mit der NÖN zu Klaus Eckel in den Wilheringerhof

Zurück an die Stätte seiner Anfänge: Klaus Eckel, einer der großen Kabarettisten Klosterneuburgs, spielt am Freitag, 20. Oktober, im Kellertheater - in der gemütlichen Atmosphäre ein ganz besonderes Erlebnis. „Danke für dieses Geschenk an den Wilheringerhof!“, freut sich das Kulturamt.

Und hat gleich noch ein Geschenk parat: Denn die NÖN verlost gemeinsam mit dem Kulturamt 1x2 Tickets für das exklusive Kabarett, das längst ausverkauft ist. Der Andrang für Eckel-Tickets ist groß: Auch die Karten für die Vorstellung am 18. Jänner in der Babenbergerhalle sind vergriffen, noch zu haben sind Plätze für den 6. Juni (Babenbergerhalle, Programm: Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht). Hier gilt: Schnell sein!

Das ist beim NÖN-Gewinnspiel nicht notwendig, was man braucht: Glück! Wer bis Freitag, 13. Oktober, 10 Uhr, ein Mail an redaktion.klosterneuburg@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Und kann Klaus Eckel im Kellertheater hautnah erleben. Das Programm „Eckel spielt sich wieder“ verspricht einiges: „Da gönnte sich Klaus Eckel doch wirklich eine Auszeit von 9 Monaten! Eine Schwangerschaft lang nix tun! Und das soll ein Leistungsträger sein? Na, wenn das jeder machen würde! Unzählige Pointen haben sich aufgestaut. Und die verhalten sich wie Hunde mit voller Blase. Sie müssen einfach raus.“