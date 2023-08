TV-Serienstar Stefan Jürgens mit neuem Programm in Klosterneuburg

Am Samstag, den 2. September 2023 gibt es ab 20 Uhr im Kellertheater ein Wiedersehen mit Publikumsliebling Stefan Jürgens, der sein neues Programm „Nenn es Liebe“ – Mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“ zum Besten geben wird. Wer sein erstes Programm gesehen hat, wurde überrascht von den tiefsinnig-humorigen Liedern, die der Schauspieler präsentierte. Nun ist er auch mit seinem zweiten Programm im Kellertheater zu sehen und hören - und Karten dafür gibt es im NÖN-Gewinnspiel.

Als Harras in Zuckmayers „Teufels General“ hat er das Publikum im letzten Jahr im Theater, als Liedermacher zuletzt im Wiener Konzerthaus begeistert; jetzt können wir den Nestroypreisträger in einem großen Lyrikabend erleben. In seinem ersten veröffentlichten Gedichtband Loveletters mutwillige Liebesergüsse“ zeigt sich Stefan Jürgens selber als hoffnungsvoller Romantiker, der den Grabenkämpfen der Geschlechter hemmungslos mit dem Wunder der Liebe begegnet. Hier wird die Liebe gefeiert und zur obersten Glücksformel erhoben. Ein Aufatmen in dunklen Zeiten und ein Nachtlicht zur Zuversicht.

In seiner Leseperformance „Nenn es Liebe“ lässt er nun alle Erscheinungsformen der Liebe an uns vorüberziehen. Wir spüren ihre Heilkraft ebenso wie ihre Zerstörungswut. Wir schwelgen in ihrer Hemmungslosigkeit und werden Zeugen ihrer Opferbereitschaft. Große Dichter der Weltliteratur zeigen uns die vielen Gesichter der Liebe, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Und doch bezeugen sie alle eines gemeinsam: Liebe ist nicht verhandelbar. Und nicht in Regeln zu sperren. Sie überlebt unter kargsten Bedingungen und ist keinem Zwang zu unterwerfen. Sie macht uns aus. Sie ist alles, was zählt.

Karten zu € 22,50/21.50, ermäßigt zu € 21,50/20,50 im Kulturamt der Stadtgemeinde Klosterneuburg, Tel. 02243 444 – 351 DW, per Mail an kulturamt@klosterneuburg.at bzw. online auf https://shop.eventjet.at/klosterneuburg