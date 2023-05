Klosterneuburgs Mädchen lernten ihre Stärken kennen

„Mädchen hervor“ hieß es beim „Girls´ Day“ in der Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ. Auf Initiative der Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ und von Frauen- Familien und Bildungsstadträtin Maria T. Eder organisierte Friedrich Oelschlägel, Leiter der Außenstelle Klosterneuburg, diesen Tag speziell für Mädchen, die ihre Zukunft durch das Ergreifen auch von frauenuntypischen Berufen nachhaltig verbessern können.

Nach der Begrüßung durch Martina Polndorfer, in welcher auf die vielfältigen Möglichkeiten und den Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften gerade im technischen Bereich hingewiesen wurde, hob Frauen-, Familien- und Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder klar hervor: „Die Berufsentscheidung ist eine der wichtigsten Entscheidungen des Lebens! Gerade in der heutigen schwierigen Wirtschaftslage ist die Lehre als krisensichere Ausbildung nicht mehr wegzudenken. Aus dem großen Spektrum an möglichen Berufen gilt es den richtigen für die Zukunft zu wählen, vielleicht auch in einem Beruf, der für Frauen nicht ganz so typisch ist“.

Danach veranstaltete Ursula Sova, Lehrbetriebscoach, mit den Schülerinnen einen kleinen Workshop um sie für die eigenen Stärken und Potentiale zu sensibilisieren.

