Kritzendorfer wanderten vom Amtshaus bis zum Silbersee

Jedes Jahr am Nationalfeiertag schnüren zahlreiche Kritzendorferinnen und Kritzendorfer ihre Wanderschuhe und nehmen an der traditionellen Grenzwanderung statt. Vom Amtshaus aus geht über das Strombad zum Silbersee. In diesem Jahr konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – unter ihnen auch Vizebürgermeister Roland Honeder und Gemeinderat Matthias Cernusca – bei der Labestation auch den Fortschritt bei der Errichtung des neuen Musikpavillons ansehen. Den Abschluss fand dieser besondere Wandertag für groß und klein dann im Gasthaus am Silbersee.