Diplomatischer Besuch im Stift Klosterneuburg

Die Gastgeber konnten neben Ehrengast Emma Baines, stellvertretende Missionschefin der Britischen Botschaft, die in Vertretung von Botschafterin Lindsay Skoll, die im Ausland weilte, anwesend war, dem Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager, sowie Prälat Maximilian Fürnsinn CanReg, Administrator des Stiftes, rund 100 Gäste aus Diplomatie, Politik, Wirtschaft, Kultur & Gesellschaft begrüssen. Nach den kurzen Ansprachen und der Überreichung eines Geschenkkorbes von unserem Partner "A World of Delicious Foods", hatten die Gäste die Gelegenheit, geführte Touren in die Schatzkammer, die Kaiserzimmer und den Marmorsaal zu unternehmen.

Passend zur Coverstory gab es auch das Original Gästebuch mit den Unterschriften von Königin Elisabeth II und Prinz Philip zu bestaunen, die im Mai 1969 Stift Klosterneuburg besuchten.