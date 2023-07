Neue Ladesäule für Weidling

Auf dem Parkplatz der Billa Filiale neben dem Weidling Bahnhof gibt es bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit sein Elektroauto zu laden. Basierend auf dem Konzept für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur aus 2019 soll nun elf weitere Säulen gebaut werden. Und neben dem Bahnhof Kierling, dem Happylandparkplatz und einigen anderen Standpunkten wird nun auch Weidling eine öffentliche Ladesäule errichtet werden.

In der Feldergasse 4-6 soll in Zukunft auf zwei Parkplätzen geladen werden können. Mit einer Ladegeschwindigkeit von 11 kW sind es bei weitem nicht die schnellsten auf dem Markt, reichen aber aus um ein durchschnittliches E-Auto über Nacht auf 100 Prozent Akku zu bringen. Der geplante Standort der Säule befindet sich außerdem in einer Kurzparkzone. Diese wird, so Leopold Spitzbart, wahrscheinlich auch für Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos weiter bestehen bleiben. Die Plätze sollen allerdings für sie reserviert werden. Über Nacht kann man sein Auto dann ohne für den Parkplatz zu zahlen laden.