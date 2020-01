Klare Sieger sind die Grünen, die mit 21 Prozent drei Mandate dazu gewonnen haben. Auch die Plattform Unser Klosterneuburg (PUK) darf sich zu den Siegern zählen. Ein Mandat plus, bei 10,2 Prozent, machen aktuell vier Sitze im Gemeinderat.

Die NEOS haben ihre Position mit drei Mandaten und 7,3 Prozent der Stimmen im Gemeinderat gefestigt. Und sehen sich auch als Wahlsieger.

Katzenjammer bei der von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager geführten ÖVP. Mit 42,9 Prozent verliert die ÖVP 4,6 Prozent ihrer Stimmen und zwei Mandate gegenüber der Wahl 2015.

Katastrophenstimmung herrscht allerdings bei der FPÖ. Sie halbieren sich in Klosterneuburg. Hatte sie bislang noch vier Sitze im Gemeinderat, so muss die FPÖ in der nächsten Amtsperiode mit zwei Sitzen das Auslangen finden. Nur knapp unter sechs Prozent wählten diesmal die FPÖ. Eine Niederlage, die Fraktionschef Josef Pitschko wohl der Bundes –FPÖ zu verdanken hat.

Die SPÖ verliert in Klosterneuburg zwar auch ein Mandat, zeigt sich aber mit ihrem Endergebnis einigermaßen zufrieden. 10,4 Prozent lassen die Mandate von fünf auf vier schrumpfen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. „Wir müssen uns immer im Vergleich zu ähnlichen Gemeinden sehen und da ist der Trend genauso.“

Knapp, aber doch hat Peter Hofbauer mit seiner Liste den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Die Liste Peter Hofbauer (LPH) konnte ihr Mandat im Klosterneuburger Gemeinderat halten.

Hier findet ihr alle Ergebnisse der NÖ Gemeinderatswahl 2020 auf einen Klick

Hier geht's zu unserem Sonderressort: https://www.noen.at/gemeinderatswahl