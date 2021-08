2020 war das Wahljahr der Grünen. Als Wahlsieger mit über 21 Prozent der Stimmen schafften sie es, ihren Mandatsstand von sechs auf neun Mandate aufzustocken. Sepp Wimmer, schon 25 Jahre lang in der Kommunalpolitik Klosterneuburgs tätig, ist Fraktionschef der Grünen. Wie er die Welt retten will, was er von den Maßnahmen gegen den Klimawandel hält und wie er sich die Zukunft vorstellt, verrät er der NÖN im Sommergespräch.

NÖN: Hat sich durch diesen Wahlerfolg 2020 intern bei den Grünen viel verändert?

Sepp Wimmer: Natürlich. Wir sind jetzt mehr Mandatare im Gemeinderat. An der Herangehensweise in der Zusammenarbeit hat sich aber nicht viel geändert.

Man munkelt, es hätte bei den Grünen einige Querelen gegeben, was die neuen Aufgaben betrifft…

Es stimmt, da hat es einige Diskussionen gegeben. Das hat sich aber jetzt geklärt, weil es nun eine eindeutige Arbeitsverteilung gibt.

Hat sich das auf die Gemeinderatsarbeit niedergeschlagen?

Da hat die Pandemie im Gemeinderat mehr verändert. Die Stadt wurde gezwungen, nur die notwendigsten Dinge umzusetzen. Dadurch hat sich die Zusammenarbeit unter den Fraktionen geändert. Wir sind alle ein bisschen näher zusammengerückt.

Man sagt, der Erfolg der Grünen sei ausschließlich auf den Erfolg der Grünen in der Bundespolitik zurückzuführen. Ist das so?

Klar, dass die politischen Mitbewerber das so sehen. Ich glaube hingegen, dass die gute kommunale Arbeit der Grünen ausschlaggebend war. Natürlich hat da der Aufschwung auf Bundesebene mitgeholfen, aber auch der Fokus auf die Klima-Misere.

Apropos Klima-Misere: Wie werden Sie die Welt retten?

So darf zwar kein Politiker antworten, aber ich tu es trotzdem: Ich weiß es nicht. Die gesamten Konzepte, die jetzt weltweit erdacht werden, können eine massive Veränderung der Umwelt nicht verhindern. Zu glauben, es wird ohne Verzicht für uns gehen, ist Wunschdenken.

Das klingt aber nicht sehr positiv…

Der wesentliche Faktor – und daran wird es wahrscheinlich scheitern – ist, die Wachstumsphilosophie zu brechen. Ob das im notwendigen Ausmaß politisch bewältigbar ist – da hab ich meine Zweifel. Ob das zu transformieren ist, auf Werte, die Ökonomie und Soziales vereinbaren können, ist für mich heute nur schwer vorstellbar.

Trotzdem: Wie soll man dem Klimawandel entgegnen?

Da werden schon die richtigen Instrumente wie CO2-Bekämpfung, Bodenentsiegelung oder alternative Energiegewinnung eingesetzt. Aber manches wie die E-Mobilität ist ja so, dass man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben will. E-Mobilität wird als Weisheit letzter Schluss, was die CO2-Reduktion angeht, dargestellt. Aber man vergisst gerne, dass die E-Mobilität wieder neue Probleme verursacht. So werden für die Batterieerzeugung in Südamerika ganze Landstriche verseucht und in Afrika Kinder in Minen zur Arbeit eingesetzt.

Und trotzdem gehen wir stark in diese Richtung…

Es dominieren die Konzerne. Und die Politiker, weil sie nichts Besseres wissen, folgen ihnen.

Österreich liegt in Sachen Bodenversiegelung im Spitzenfeld. In Klosterneuburg schaut es da nicht viel besser aus, oder?

Wie man beim Bau des Radwegs sieht, nicht. Da muss eine kleine Grünfläche zwei Parkplätzen geopfert werden, um überhaupt das Projekt durchsetzen zu können. Da sieht man ganz genau, wie weit der Veränderungswille wirklich reicht. Natürlich, Ansätze sind auch in Klosterneuburg da. Aber die Politik wird sich nie trauen, die notwendigen drastischen Schritte, wie die Reduktion des täglichen Bodenverbrauchs in Österreich auf das Nachhaltigkeitsziel von 2002, das sind maximal 2,5 Hektar pro Tag, zu machen. Die letzten Jahre waren es im Durchschnitt 11 Hektar. Zu glauben, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung solche drastischen Mittel mittragen würde, ist nur ein Wunschtraum.

Wenn Sie die Macht hätten, was würden Sie sofort in Klosterneuburg ändern?

Ich würde auf dem frei gewordenen Weilguni-Grund keine Wohnungen bauen, sondern einen Park. Das gilt auch für das Pionierviertel.

Wieso kann man das nicht durchsetzen? Wir haben ja als Stadt eine Flächenwidmungshoheit?

Alle Flächenwidmungen werden vom Land genehmigt und abgesegnet. Die können immer Einspruch erheben.

Aber die Grünen haben doch das Bauprojekt Weilguni als ökologisches Vorzeigeprojekt gehandelt?

Es ist in vieler Hinsicht ein ökologisches Vorzeigeprojekt, aber aus unserer aktuellen Sicht ist das vorhandene Verkehrgutachten nicht ausreichend..

Haben die Grünen da einen Fehler gemacht?

Nein, unser Vorsitzender im Planungsausschuss Edtmayer hat in der Gemeinderatssitzung darauf aufmerksam gemacht.

Brauchen wir denn überhaupt in Klosterneuburg noch mehr Wohnungen?

Da kommen wir wieder zurück auf die Frage, ob die Menschen die notwendigen Maßnahmen, um den Klimawandel einzudämmen, mittragen. Wohnungen sollten – wie es die ursprüngliche Idee war – zum Wohnen gebaut werden und nicht, um Geld anzulegen. Das ist in Klosterneuburg auch ein großer Faktor.

Was kann man dagegen tun?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, sollten erst dann neue Wohnungen gebaut werden, wenn die bestehenden schon bewohnt sind.

Für den Normalsterblichen ist eine Wohnung in Klosterneuburg sowieso zu teuer…

Wohnungen werden zunehmend gebaut, weil sie als Geldanlage dienen, und weil in den letzten Jahrzehnten die durchschnittliche Wohnungsgröße von 50 auf 75 Quadratmeter angestiegen ist. Die Menschen wollen mehr Platz. Das verursacht aber wieder mehr Bodenverbrauch. Der Mensch ist leider nicht fähig, die notwendigen Schritt zu setzen, sich einzuschränken.

Soll man sich damit abfinden, dass Wohnen in Klosterneuburg unbezahlbarer Luxus ist?

Nach dem Krieg war es sehr wohl möglich, dass man im Zuge des Wiederaufbaus einen Bauboom, der für kleinere Brieftaschen erschwinglich war, verzeichnen konnte. Dass dies in der heutigen Zeit fast nicht mehr möglich ist, hat auch damit zu tun, dass es eine eklatante monetäre Verschiebung bei Arm und Reich gibt. Die Einkommensschere geht immer weiter auseinander. Auch daraus lässt sich begründen, dass mehr Wohnungen für Betuchte gebaut werden als für Jungfamilien, deren Eltern keinen großen finanziellen Background haben.

Aber sind das nicht alles Dinge, die die Politik regeln sollte?

Dass neue Werte wirklich mehrheitsfähig sind, erfordert ein Umdenken in der Bevölkerung. Das dauert Generationen, und diese Zeit haben wir nicht mehr.

Sind Sie mit unserem Bürgermeister zufrieden?

Er hat die Pandemie gut gemanagt. Dass momentan kein Geld da ist, verhindert, dass er einige Fehler macht. Auf persönlicher Ebene habe ich keine Probleme mit ihm.

Was sind konkret Schmuckenschlagers Schwächen und wo ist er stark?

Dass er nur langsam den ökologischen Notwendigkeiten hinsichtlich des Klimawandels nachkommt. Positiv finde ich, dass er die Stadt nach außen sehr gut vertritt. Man braucht sich für ihn nicht genieren, was nicht bei allen Bürgermeistern der Fall ist. Ein Charakterzug von ÖVP-Politikern ist, dass sie immer sehr abwiegend, dabei aber auch zögerlich agieren.

Sie sind jetzt 64 Jahre alt. Wie lange werden Sie noch in der Politik bleiben?

Ich mach das jetzt mehr als 25 Jahre. Wenn es die Umstände erfordern, spricht nichts dagegen, auch nach 2025 noch politisch tätig zu sein.

Und wovon wird das abhängen?

In erster Linie von der Gesundheit, aber auch davon, dass ich weiterhin das Gefühl habe, etwas verändern zu können.