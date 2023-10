Klosterneuburgs PBZ: Schmackhafte Kost auch bei Schluckbeschwerden

Im PBZ Klosterneuburg kümmert sich Küchenleiter Thomas Hauk um das kulinarische Wohlergehen aller Bewohnerinnen und Bewohner und hat sich darauf spezialisiert, mit neuen Kreationen die Spezialkost besonders schmackhaft zu machen.

„Ernährung ist für Menschen aller Altersgruppen ein wichtiges Thema, so auch für ältere Personen mit Ernährungseinschränkungen. Deshalb ist es schön zu sehen, dass die Köchinnen und Köche in den Pflege- und Betreuungszentren mit viel Kreativität und Geschick auch bei der Spezialkost gesunde und schmackhafte Gerichte zubereiten. Dafür wollen wir ihnen herzlich Danke sagen!“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei ihrem Besuch im PBZ Klosterneuburg.

Im Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg ist Küchenleiter Thomas Hauk für den kulinarischen Genuss der Bewohnerinnen, Bewohner und Tagesgäste zuständig. Seit mehr als sechs Jahren führt er sein Team bereits durch den Küchenalltag im PBZ und verköstigt jeden Tag aufs Neue die Seniorinnen und Senioren mit liebevoll angerichteten Speisen, zubereitet aus regionalen und biologisch angebauten Zutaten. Dabei sorgt er nicht nur mit der Standardkost für Zufriedenheit – auch bei den verschiedenen Arten der Spezialkost kommen die Seniorinnen und Senioren geschmacklich voll auf ihre Kosten.

Vor allem auf Gerichte für Menschen mit Dysphagie – also Schluckbeschwerden – ist Hauk spezialisiert und zeigt, dass diese Kost nicht langweilig sein muss. „Für meine Rezepte musste ich viel mit verschiedensten Zutaten, Konsistenzen und Gewürzen experimentieren, bis ich das perfekte Ergebnis erzielt habe. Es war und ist mir ein großes Anliegen, weil die Ernährung bei Schluckbeschwerden eine sehr wichtige Rolle spielt und es freut mich, dass es bei den Bewohnerinnen und Bewohnern so gut ankommt“, betont Thomas Hauk. Mittlerweile hat Hauk mehrere eigene Gerichte kreiert und die Seniorinnen und Senioren sind froh, dass sie dank dieser auch mit Schluckbeschwerden nicht auf Genuss beim Essen verzichten müssen