Schneckenhaus Kierling fördert Gesundheit

Gesundheitsfördernde Maßnahmen können Arbeitsmotivation und Produktivität steigern. Für den erfolgreichen Einsatz der Gesundheitsförderung werden Betriebe jedes Jahr von der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) der ÖGK belohnt.

2023 verlieh die ÖGK 157 der gesündesten Betriebe in Niederösterreich das BGF-Gütesiegel. Am 22. März wurde die Verleihung im Cityhotel Design & Classic in St. Pölten gefeiert. Zum ersten Mal erhielt die Kinderkrippe Schneckenhaus Kierling die Auszeichnung, die sie bis 2025 tragen dürfen. Die Kinderkrippe achtet stärker auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und Ressourcen des Betriebes. Somit fördert sie die betriebliche Gesundheit.

