Mit der neuen Sonderausstellung zieht der „Gugging-Fanclub“ ein

Die neue Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ im „museum gugging“ zeigt eindrucksvoll, wie Musik, Bildende Kunst, Literatur, Fotografie oder Modedesign maßgeblich von Gugginger Künstler*innen beeinflusst wurden. Hochkarätige Werke von Peter Pongratz, Arnulf Rainer, Gerhard Roth, David Bowie, Christine de Grancy, Christopher Kane und Johann Rausch stehen von 30. März bis 24. September 2023 ihren spannenden Gugginger Inspirationsquellen von Oswald Tschirtner, Johann Hauser, August Walla, Johann Korec, Arnold Schmidt oder Johann Garber gegenüber.

„Seit den 1960er-Jahren ist das Haus der Künstler in Gugging ein magischer und inspirierender Ort für zahlreiche Künstlerinnen und Künstler“, erklärt Kuratorin Nina Ansperger die Idee der Ausstellung. „David Bowie nahm inspiriert von einem Besuch sein experimentell-anspruchsvolles Album ‚1. Outside‘ auf. Die Fotografin Christine de Grancy hielt diese Begegnungen mit August Walla, Oswald Tschirtner oder Johann Garber fest. Peter Pongratz hielt Johann Hauser ‚für einen der besten Maler Österreichs‘. Arnulf Rainer suchte stets die Zusammenarbeit mit Gugginger Künstlerinnen und Künstlern. Gerhard Roth verband langjährige Freundschaften mit Gugginger Künstlerinnen und Künstlern. Er verewigte sie sowohl in seinem literarischen als auch in seinem fotografischen Werk. Johann Rausch verbrachte eine Woche im ehemaligen Zimmer von August Walla. Neben anderen Werken entstanden 14 einfühlsame Portraits von Gugginger Künstlerinnen und Künstlern. Der Modedesigner Christopher Kane Motive übernahm Motive von Heinrich Reisenbauer und Johann Korec für eine Kollektion“, so Nina Ansperger.

Mit bildender Kunst, Fotografien, Videos, Archivalien und ausgestellten Looks ist die neue Sonderaustellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ multimedial und fragt auch die Besucherinnen und Besucher, was sie inspiriert. Die Ausstellung wird für Schulklassen, Familien und Individualbesucherinnen und -besucher mit einem umfangreichen Vermittlungs- und Veranstaltungsangebot begleitet. Vom „gugginger gugelhupf“ bis hin zu „eltern kinder kreativ“ finden sowohl Kreative als auch Interessierte ein passendes Angebot.

„gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ ist Nina Anspergers erste Ausstellung als neue künstlerische und wissenschaftliche Leiterin des museum gugging. Seit 1. Jänner 2023 arbeitet sie daran, das museum gugging als Ort der Inklusion, der Partizipation und des offenen Diskurses auszubauen. Auch internationale Art Brut Künstlerinnen sollen unter ihrer Leitung vermehrt im Fokus stehen.

Begleitend zur Ausstellung ist der Katalog im Residenz Verlag erschienen. Das Buch in der Größe von 240 x 270 mm mit Softcover enthält auf 232 Seiten zahlreiche Abbildungen und Beiträge von Nina Ansperger, Clara Ditz-Rainer, Richard Maréchal, Sarah Mower und Christopher Kane, Walter Moser, Peter Pongratz, Johann Rausch, Ulrich Rüter und Uwe Schütte und ist im Museums-Shop und im Buchhandel erhältlich.

