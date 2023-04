Texte aus und über Gugging

Seit Beginn der 1960er Jahre setzen sich viele Kunstschaffende mit Maria Gugging und der Gugginger Kunst auseinander. Sie inspirierte Werke der Musik, Malerei Fotografie und Modedesign aber auch der Literatur.

Dazu fand am Sonntag, 16. April, im „museum gugging“ die Sonderführung „Literatur aus und über Gugging“ von Studierenden der Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Wien statt. Basis dafür war ein gleichnamiges Proseminar mit 20 Studierenden, das von Florian Müller geleitet wurde. Fünf der Studierenden stellten die Highlights ihres Seminares vor.

Einerseits beschäftigten sie sich mit Gugginger Künstlerinnen und Künstlern als Schriftstellerinnen und Schriftsteller, da für einige, Schrift ein zentrales Element ihrer Bildenden Künste war. Als Sprache nutzen sie aber nicht nur Schrift, sondern auch bestimmte Symbole, wie beispielsweise von August Walla und Karl Vondal . So werden zusätzliche Motive erkennbar, die sich literaturwissenschaftlich analysieren lassen.

Andererseits präsentierten die Studierenden inspiriert von der Ausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ Autoren, die über Maria Gugging und ihre Kunst geschrieben haben. Denn die Spuren von Maria Gugging lassen sich auch in der österreichischen Gegenwartsliteratur finden. So setzt sich Clemens J. Setz in seinem langen Essay „Die Bienen und das Unsichtbare“ mit der Sprache der Gugginger Künstler auseinander, während Wolfgang Pennwieser sich für seinen Roman „Jeder Mensch ist eine Insel“ von der Biografie des August Walla inspirieren hat lassen. Ebenso finden die Gugginger Künstlerinnen und Künstler in Gerhard Roths Romanen „Das Labyrinth“, „Orkus. Reise zu den Toten“ und „Die Imker“ einen Platz.

