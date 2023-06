Gegen Isolation in Klosterneuburg

„Gut leben mit Demenz in Klosterneuburg“ lud zu einem Vortrag über Hör- und Sehminderung im Alter ein. Sehr interessiert folgten die Gäste im Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg der anschaulichen Erklärung von Medizintechnikerin Adelheid Dellinger. Sie berichtete, dass eine Einschränkung des Hörvermögens oft zu Rückzug, Isolation und schnellerem Abbau der mentalen Fähigkeiten führt. Hörakustiker Markus Gschweidl ergänzte, dass ein Hörverlust die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken, erhöhen kann. Er ermutigte dazu, Hilfsmittel wie Hörgeräte auszuprobieren und versicherte, dass sich so gut wie immer gute Lösungen finden lassen. Und wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen, so machen die von Adelheid Dellinger vorgestellten und in Österreich entwickelten Hörimplantate Mut.

Die Wichtigkeit von Sehbehelfen und regelmäßigen Kontrollen beim Augenarzt betonte Optikermeister Gerhard Gschweidl und gab einen kurzen Überblick über die wichtigsten Augenerkrankungen im Alter.