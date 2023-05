Ein Quantensprung für die Kritzendorfer Floriani

Vor über 120 Jahren hat damals noch die Gemeinde Kritzendorf die Entscheidung getroffen, das Strombad zu errichten. Vor allem in der Zwischenkriegszeit lockte es rasch 10.000ende Besucherinnen und Besucher an die österreichische Rivera. Auch die Zahl an Holzhäusern stieg rasch und so wurde 1929 die Freiwillige Strandfeuerwehr gegründet. Ein Jahr später bekam die lokale Schutztruppe dann ein eigenes Feuerwehrhaus vor Ort.

Dieser Altbau beherbergte die Floriani bis Oktober letzten Jahres. Da wurde es dann entgültig abgerissen. Es waren sehr herausfordernde Arbeiten“, bedankte sich Kommandant Peter Dussmann besonders bei allen, die auf der Baustelle mitgearbeitet haben. Und auch an die Stadtgemeinde richtete er Dankesworte und die Hoffnung, dass auch bald das Feuerwehrhaus an der Hauptstraße erneuert werden kann.

„Ein kleines Haus ist gekommen, ein großes ist eingereicht“, freut sich auch Vizebürgermeister Roland Honeder über die Neuerungen bei der Kritzendorfer Feuerwehr. Er spricht von einem wahren Quantensprung, den die Floriani mit ihrem neuen Haus im Strombad machen konnten.

Hilfe von vielen Seiten

Nach dem Abriss des alten Hauses wurde viel von der Feuerwehr beim Verein Donausiedlung Kritzendorf (VDK) untergebracht. Dort brach allerdings Ende letzten Jahres ein Feuer aus. Der VDK bekam von vielen Seiten Unterstützung, die sie allerdings nicht für sich selbst, sondern für die Feuerwehr benützen wollen. Genauer gesagt für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos für das Strombad. Obfrau Claudia Vaca und ihr Stellvertreter Thomas Konsel - die beide selbst auch Mitglied bei der FF Kritzendorf sind - ihrem Kommandanten einen Scheck über 10.000 Euro überreichen.

Obfrau Claudia Vaca und ihr Stellvertreter Thomas Konsel (r.) vom Verein Donausiedlung Kritzendorf (VDK), die beider ebenfalls bei der FF Kritzendorf sind, überreichten die Spende an Kommandant Peter Dussmann. Foto: Löbl, BENJAMIN LOEBL

Den selben Betrag erhielten die Kritzendorfer Floriani auch von „Textil Müller“, einem langjährigen Unterstützer.

Auch von "Textil Müller" erhielt die FF Kritzendorf eine große Spende. Foto: Löbl, BENJAMIN LOEBL

