Ein Blick in Schaugärten

Einen Blick in besondere Gärten werfen - das kann man am kommenden Wochenende in zehn besondere Grünoasen im Bezirk Tulln. Auch das Stift Klosterneuburg lässt wieder Streifzüge durch den Stiftgarten zu. Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Mai, ist der Stiftsgarten von jeweils 9 bis 18 Uhr für individuelle Besichtigungen offen. „Entdecken Sie Niederösterreichs Gartenvielfalt. Mit erfrischenden Gartengeschichten, Anekdoten und Anregungen laden unsere ,Natur im Garten' Schaugärtnerinnen und Gärtner unter dem Motto ,Frühlingsfreuden“, lädt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein.

