Über 1.000 Euro wurden „eressen“

Ein ganz besonderes Fastensuppen-Essen gab es in diesem Jahr im Alten- und Pflegeheim der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf. Es dauert nämlich sechs Wochen lang.

Von 22. Februar bis zum 5. April wurde täglich eine Suppe gegen eine freiwillige Spende ausgeschenkt. Zahlreiche Mitarbeitende sowie viele Bewohnerinnen und Bewohner und Besucherinnen und Besucher haben die Aktion unterstützt. Die Barmherzigen Brüder bedanken sich bei all jenen, die eine Suppe zubereitet haben, sowie bei allen, die die Aktion unterstützt haben.

Dabei ist auf Nachhaltigkeit geachtet worden. Es wurde die Suppe auch zum Mitnehmen angeboten und am Karsamstag fand das „Restlessen“ statt.

Der Erlös der Spenden von 1.130 Euro kommt „Nachbar in Not – Erdbebenopfer Türkei und Syrien“ zugute. Im nächsten Jahr will das Alten- und Pflegeheim der Barmherzigen Brüder Kritzendorf die Aktion wiederholen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.