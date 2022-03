Schul-Projekt: Wünsche an die Kirche

„In der Woche vor den Semesterferien haben wir mit diesem fächerübergreifenden Projekt begonnen, gegen Ende Februar war alles fertig“, berichtet Johannes Poyntner, der Direktor des Privaten Gymnasiums und Realgymnasiums Klosterneuburg der Schulstiftung der Erzdiözese Wien. Im Rahmen des synodalen Prozesses, zu dem Papst Franziskus die Kirche weltweit aufgerufen hat, beteiligte sich eine dritte Klasse so mit einem fächerübergreifenden Video-Projekt.

Mit an Bord waren die Unterrichtsgegenstände Religion, Deutsch, Informatik und Digitale Grundbildung. „Die Inhalte kommen von den Schülern, wir Unterrichtende stellen Impulsfragen und begleiten die Kinder“, betont Poyntner. Vor dem eigentlichen Dreh in der letzten Februarwoche haben sich die Mädchen und Burschen mit mehreren Fragen auseinandergesetzt: Was bedeutet Kirche für mich? Wie erlebe ich Kirche? Was können wir zu einem lebendigen Erscheinungsbild der Kirche beitragen?

„Es ist toll, dass wir Kinder gefragt werden, wie wir Kirche erleben“, sagt die Schülerin Rosalie Sittner gegenüber dem SONNTAG. Ihr Wunsch: „Wir Kinder sollen mehr in die Messe einbezogen werden.“

Lilly-Sophie Aschauer wiederum hofft, „dass auch gleichgeschlechtlich Liebende einen Platz in der Kirche haben“. Cinja Heigl wünscht sich eine Kirche, „die nicht so streng wirkt, die weder sexistisch noch rassistisch ist“. Sie ist überzeugt, dass „sich die Kirche ändern wird und sich ändern kann“.

Clara Amon fragt sich, „warum man mit einem Priester immer nur einen Mann verbindet“. James Proy wiederum richtet seine Frage an die Kirche: „Warum entsteht immer wieder der Eindruck, dass Frauen in der Kirche irgendwie niedriger erscheinen?“ Das Video gibt es online zum Ansehen unter dersonntag.at/videoprojekt-pgk und hier:

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden