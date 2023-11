Schau in der Klosterneuburger Stiftsvinothek gegen das Vergessen

Ein thematischer Fokus in den Arbeiten von Michaela Bruckmüller sind Pflanzen, die sie in fotografisches Schwarz bettet. Sie isoliert sie dadurch und ermöglicht so das Visualisieren kleinster Details. Da sie die Pflanzen nicht nur in ihrer vollen Blüte und Schönheit dokumentiert, sondern auch in verschiedenen Phasen des Verwelkens, ergeben sich bildnerische Gleichnisse für Leben und Tod.

Michaela Bruckmüller versucht, in ihren fotografischen Projekten gegen das Vergessen zu arbeiten – und sich das Staunen vor der Schönheit der Natur in der Allgegenwart des Vergehens zu bewahren. Ihre Spezialität sind Fundstücke aus der Natur, die sie meist vor einem schwarzen Hintergrund in grellem Licht zeigt. Sie sind präsent, so präsent, wie wir sie draußen kaum je wahrnehmen können, weil uns die Fokussierung, die die Künstlerin diesen Objekten angedeihen lässt, abgeht. Für die Präsentation in der Vinothek hat sie Bilder aus mehreren Serien der letzten Jahre zusammengefasst.

In der Serie „Radix“ montiert sie Fotos eigenartiger Wurzelgebilde vor schwarzem Hintergrund in kleinen Holzkästchen und stattet einige noch mit Kleidchen aus, in optischer Anlehnung an christliche Gnadenbilder (z.B. Santo Bambino, Madonnengnadenbilder) oder in der Präsentation westafrikanischer Fetischobjekte. Die Serie „Ordnungssystem“ zeigt flechtenbewachsene Ästchen, allesamt senkrecht parallel angeordnet, jeweils 12 an der Zahl. Durch das parallele Aneinanderlegen der Ästchen schafft sie ihr eigenes System, wo die Natur doch scheinbar ohne System arbeitet.

„Durch die Bilder entsteht meine eigene Wunderkammer, die einzig dem grenzenlosen Raum im Kopf und den dehnbaren Grenzen der Fotografie unterworfen ist“, schreibt Michaela Bruckmüller zu ihrer Arbeit. Mit der Ausstellung „Habitat“ wird versucht, einen kleinen Teil dieser Wunderkammer in die Vinothek zu transferieren.