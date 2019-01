Es ist der Partner, der Bruder, der Vater. Gewalt gegen Frauen passiert dort, wo Geborgenheit herrschen sollte. Nämlich in der Familie, oft sogar in den eigenen vier Wänden. So wie bei Frau B. Gewalt und heftige Auseinandersetzungen waren jahrelang der Alltag der 31-jährigen Hausfrau und Mutter zweier kleiner Buben. Aber: „Es war nicht so schlimm, ich war ja nicht schwer verletzt.“

Es sind Fälle wie dieser, die schließlich bei der Beratungsstelle Klosterneuburg landen. Bis zu diesem Schritt gehen Frauen auf einem steinigen Weg: Scham, Angst, Resignation, guter Glaube oder Liebe hindern Opfer, sich strafrechtlich zur Wehr zu setzen.

Leiterin Renate Kromer kennt die Situation nur zu gut: „Es besteht oft Abhängigkeit: Finanzen, Wohnsituation oder Aufenthaltstitel. Frauen zeigen oft erst dann an, wenn sie wahrnehmen, dass auch ihre Kinder in Gefahr sind.“ Doch dann ist es bereits zu spät: Kinder sind als Zeugen genauso traumatisiert, macht- und hilflos.

Dass es in der Familie überhaupt so weit kommt, ist ein langsamer Prozess: erst Demütigungen, dann folgen Beschimpfungen, Drohungen, Anbrüllen, Kontrolle über Handy oder PC, Isolation. Kromer weiß, welche Tricks „Mann“ anwendet: „,Musst du wirklich schon wieder deine Mutter, Freundin, Arbeitskollegin treffen?‘ – die Gewalt beginnt schleichend.“ Die Spirale dreht weiter: Schubsen und Stoßen sind die Folge.

Kromer: Kein Anstieg bei Gewaltverbrechen

Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter: psychisch, physisch, sexualisiert, sozial oder ökonomisch. Sie eint das Motiv: „Es geht um Abhängigkeit, Macht, Kontrolle, Besitzdenken“, erklärt die Klosterneuburger Sozialarbeiterin. Gerade Kontrolle ist heute einfacher denn je: Über Soziale Netzwerke verschafft sich der Gewalttäter – oft auch nach einer Trennung – Zugang, um weiterhin Macht auszuüben.

Kromer: „Klosterneuburg ist nicht anders, mag sein, dass im wohlhabenden Teil der Bevölkerung Gewalt andere Gesichter hat, beispielsweise ,Ich verdiene das Geld, ich teil es dir ein, du kannst ja nicht mit Geld umge

hen.‘ Im Wohnbau hören die Nachbarn die Auseinandersetzungen, in der Villa am Waldrand eher nicht.“

Die Erfahrung zeigt: Armut beeinflusst Gewalt. „Wo wenig Ressourcen vorhanden sind, steigt die Gewaltbereitsschaft“, weiß Kromer. Einen Zusammenhang mit dem Herkunftsland erkennt die Sozialarbeiterin mit über 20 Jahren Berufserfahrung nicht: „Nachdem sich die Fallzahlen in der Zeit nur unwesentlich geändert haben, sehe ich kein ,Ausländerproblem‘. Zumal die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund hier in Klosterneuburg klein ist.“

„Nicht verallgemeinern“ will auch Frauenstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP): „Die starken patriarchalen Strukturen in manchen Kulturen können ein Grund sein, aber Gewalt gegen Frauen gibt es auch in unseren Kreisen.“ Und vor denen seien die Opfer zu schützen. Die Stadtgemeinde kann in Form von Wegweisungen durch das Sozialamt einschreiten, die Polizei wird verständigt. 2018 musste die Exekutive im Bezirk Tulln 82 Betretungsverbote verhängen. Im Ernstfall gibt die Stadtgemeinde Gewaltopfern in Notwohnungen Unterschlupf.