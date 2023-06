Das Motto der Stadt Klosterneuburg: „Da sein für alle“

Es ist zwar nicht exakt Halbzeit, trotzdem zog die Stadtregierung mit ein wenig Verspätung Zwischenbilanz. Anfang 2025 wird der Gemeinderat neu gewählt. Wie dann die politische Konstellation aussieht, liegt in der Hand der Wähler. Die sogenannt Zukunftspartnerschaft zwischen der ÖVP und den NEOS währt jetzt drei Jahre lang. Was in dieser Zeit alles passiert ist, darüber referierten Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und sein Vize Roland Honeder (beide ÖVP) und Stadtrat Clemens Ableidinger und Gemeinderat Christian Schwarz (beide NEOS) in einer letzte Woche einberufenen Pressekonferenz.

„Wir haben diese Partnerschaft mit den NEOS gewählt, um eine stabile politische Situation in der Stadt zu schaffen“, eröffnet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Zwischenbilanz mit einer Rückschau auf die Wahl 2020. Die Grünen wären zwar bei der Wahl 2020 klar die zweitstärkste Fraktion geworden, hätten aber im Laufe der drei Jahre ein Drittel ihrer Mandatare verloren. Die SPÖ musste ihren Vorsitz wechseln. „Wir stellen ein breites, buntes Feld im Gemeinderat. Da war die Partnerschaft mit den NEOS eine sehr gute Wahl und wichtig“, so der Bürgermeister.

Das Budget hätte man im Griff. Die Schulden wären reduziert worden und ein Puffer für schwierigere Zeiten sei somit installiert worden. Was das Bauen in der Stadt betrifft, gäbe es weiterhin Einschränkungen. Das Happyland zeige sportlich große Erfolge und warte mit Besucherrekorden auf. Schmuckenschlager: „Die Schwierigkeiten im Happyland haben wir überwunden.“ Der Bürgermeister verweist insbesondere auf die fulminante Entwicklung des ISTA, dessen Finanzierung bis 2036 gesichert ist.

„Da sein für alle“, sei das Motto der Stadtgemeinde mit seiner aktuellen Stadtregierung, so Schmuckenschlager und als Beispiel zitiert er das Projekt „Demenzfreundliche Gemeinde“.

Zukunft gemeinsam gestalten

„Wir haben das Motto 'Zukunft gemeinsam gestalten' wörtlich genommen“, startet Clemens Ableidinger seine Wortmeldung. Österreichweit sei die schwarz-pinke politische Konstellation auf Gemeindeebene in Klosterneuburg einzigartig. Und erfolgreich: Zwei Drittel des vorgenommenen Programmes sei durch ÖVP/NEOS durchgesetzt worden. Investitionen, in einer noch nie dagewesenen Höhe wurden und werden getätigt. Als Beispiel zieht Ableidinger die Kinderbetreuung heran. „Wir wollen Zukunft gestalten und nicht Gegenwart verwalten“, so der NEOS Stadtrat.

Doch gibt es auch Kritik beim NEOS-Chef: „Hier am Podium stehen nur Männer. Aber wir haben eine Quote von 50 Prozent weiblicher Mitarbeiter in der Verwaltung.“ Ableidinger scheut sich auch nicht, Kritik an der eigenen Fraktion zu üben: „Es schmerzt, dass wir bis vor einem Monat auch keine NEOS-Gemeinderätin hatten.“ Ableidinger ist seit jeher ein Verfechter der Bürgerbeteiligung. Und da sieht er erhebliche Fortschritte, wie aktuell das Projekt Kindergarten Stegleiten oder das Gesundheitszentrum in der Martinstraße beweise. Und das Projekt Kino am Rathausplatz zeige, dass auch alle Fraktionen im Gemeinderat zusammenarbeiten könnten. Ableidinger: „Bei uns steht die Gemeinsamkeit im Vordergrund.“

Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) berichtete über die Erfolge der Energieumstellung in der Stadt. Die 20. Photovoltaikanlage wäre bereits in Klosterneuburg installiert, zwei weitere seien in Arbeit. Im Vollausbau spare die Fernwärme 14.000 Tonnen CO2 und die Zusammenarbeit in der „Klima- und Energiemodellregion“ (KEM) funktioniere gut.

„Die Stadt tut viel Gutes und hat viel Gutes, es hat sich aber in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass man die Stadt neu vermarkten muss.“ Gemeinderat Christian Schwarz, NEOS

Das letzte Wort hat wieder Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Was das Pionierviertel betrifft, könne man den ursprünglichen Plan eines Stadt- und Wohnviertels nun doch nicht durchsetzen. Man setze nun auf Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Derzeit suche man auch nach einem geeigneten Platz für die Bezirksstelle des Roten Kreuzes.

Und Schmuckenschlager wagt auch politisch einen Blick in die Zukunft: „Die Tendenz nach links oder nach rechts wollen wir in Klosterneuburg vermeiden. Wir wollen einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat.“