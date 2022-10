Klosterneuburg: Gemeinsam gegen politische Intoleranz

Bei der sogenannten Festsitzung des Gemeinderates im November werden Klosterneuburger, die sich durch besondere Verdienste an der Stadt hervorgetan haben, geehrt. Dazu können Vorschläge von allen Bürgern eingebracht werden. Diese werden dann in der Gemeinderatssitzung diskutiert, darüber abgestimmt und gegebenenfalls beschlossen.

Als Vorschlag für den Frauenpreis wurde in der letzten Gemeinderatssitzung eine honorige Klosterneuburger Wissenschaftlerin benannt. Die darauffolgende Diskussion brachte aber eine Haltung der Kandidatin zutage, die den Gemeinderat geschlossen veranlasste, den Vorschlag von der Tagesordnung zu nehmen.

„In die Öffentlichkeit gehört diese Geschichte schon“

„Ich bin keine, die andere Leute anpatzen will. Deswegen werde ich auch den Namen dieser Dame nicht nennen. Aber in die Öffentlichkeit gehört diese Geschichte schon“, erzählt Susanne Eistert, Gemeinderätin der FPÖ seit 2020. Als sie hörte, dass diese Wissenschaftlerin von der Gemeinde nominiert wurde, war sie fassungslos.

Eistert ist Vorstandsmitglied eines karitativ tätigen und überparteilichen Clubs in Klosterneuburg, der nur Frauen als Mitglieder hat. Die FPÖ-Mandatarin Eistert erzählt: „Es kam die Gemeinderatswahl, und ich wurde zur FPÖ-Gemeinderätin gewählt. Nach Corona erklärte eben die als Preisträgerin von der Stadtgemeinde nominierte Wissenschaftlerin – ein langjähriges Mitglied dieses Clubs – per Email, dass sie aus dem Club austritt, weil sie nicht mit einer Freiheitlichen in diesem Club zusammen sein will.“

In Abstimmung mit der Fraktion der FPÖ hat man sich geeinigt, dem Antrag nicht zuzustimmen. Eistert: „Bei meiner Begründung für die Ablehnung habe ich betont, dass ich die wissenschaftliche Leistung der Dame respektiere und akzeptiere, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Unter einer Frauenpreisträgerin stelle ich mir aber eine Frau vor, die ein Mindestmaß an Toleranz hat und nicht eine Frau, die andere ausgrenzt.“ Sie könne gerne der Meinung sein, dass die Freiheitliche Partei inakzeptabel sei, aber nur für sich selbst. In einem überparteilichen Club hätte so eine Haltung nichts verloren.

„Während ich das gesagt habe, war ich sehr bewegt und dann hab ich gemerkt, dass alle im Gemeinderat auch sehr betroffen waren. Der Bürgermeister hat dann gesagt, dass eine Frauenpreisträgerin auch ein Vorbild sein sollte“, erzählt Eistert weiter. Es wurde dann einstimmig beschlossen, den Frauenpreis heuer auszusetzen. Eistert bedankt sich für das Verständnis des Bürgermeisters und des Gemeinderats: „Ich bin wirklich stolz auf den Bürgermeister. Dass er sich auf meine Seite stellt und zu mir hält, finde ich wirklich in Ordnung.“

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Es ist erschütternd, wenn sogar eine Wissenschaftlerin, die schon im Interesse der Wissenschaft für freie Meinungsäußerung und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Ansichten sein sollte, ein derart primitives Verhalten an den Tag legt. Diese Frau kann kein Vorbild sein.“ Freie Meinungsäußerung sei Wesensmerkmal einer demokratischen Gesinnung: „Man muss die Meinung eines anderen nicht teilen, aber man muss sie respektieren. Wir Freiheitlichen liefern uns insbesondere mit den Grünen teilweise heftige Debatten im Gemeinderat und trotzdem respektieren wir einander.“

Einstimmig ein Zeichen gesetzt

Und so sieht es auch der Fraktionschef der Klosterneuburger Grünen, Stadtrat Sepp Wimmer: „Ich bin dem Bürgermeister sehr dankbar, dass er diesen Tagesordnungspunkt abgesetzt hat. Und auch sehr stolz, diesem Klosterneuburger Gemeinderat anzugehören, der einstimmig dieses Zeichen gesetzt hat.“

Wimmer hält die Ausgrenzung der FPÖ ohnehin für kontraproduktiv: „Sie drängt die FPÖ in die Opferrolle und beschert ihr dadurch Sympathien in der Bevölkerung. Man muss sich mit der FPÖ inhaltlich auseinandersetzen. Ich habe da einen ganz pragmatischen Umgang mit ihr. Sagen sie was Vernünftiges, beiße ich die Zähne zusammen und stimme ihnen zu. Kommt was Schwachsinniges, gibt’s Beton.“

Blau geht gar nicht?

