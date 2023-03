Ran an die Nadeln heißt es in Kierling

Im Pfarrhof wurde fleißig gestickt und gestrickt - ob es nun ein Pullover ist oder einfach gerade aus. Handarbeitsbegeisterte sollten das mitnehmen, woran sie arbeiten wollen, dabei ist nicht wichtig, was. Neben dem Handarbeiten wird einander nicht nur mit praktischen Tricks geholfen, sondern auch geplaudert und gelacht. Barbara Berghold und Petra Riemer organisieren die gesellige Handarbeitsrunde jeden dritten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr. „Wir treffen uns zum Austauschen und gemütlich zusammensitzen“, so Berghold, „es steht das Zusammenkommen im Mittelpunkt und das merkt man.“ Hannelore Berghold, Monika Vlacher, Ilse Binder, Rosemarie Gutenthaler, Lisa Heigl-Rajchl, Petra Riemer, Barbara Berghold und Johanna Berghold waren am Freitag da – viele zum ersten Mal.

Anmeldung zum Handarbeitstreffen am Freitag, 21. April, erbeten: www.pfarre-kierling.a

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.