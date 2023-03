Sticken, Stricken oder Häkeln? Am Freitag, 17. März, von 18 bis 20 Uhr haben Handarbeitsbegeisterte die Qual der Wahl. Ganz egal ob Änfanger oder Profi - beim Kierlinger Handarbeitstreffen in der Pfarre Kierling ist jeder willkommen. Während des gemeinsamen Arbeitens an Handarbeitsstücken wird geplaudert und einander, mit Tipps und Tricks zum Umgang mit der Nadel, unterstützt.

Anmeldung erbeten unter www.pfarre-kierling.at.

