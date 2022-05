Klosterneuburger B 14-Baustelle: Fertigstellung Mitte 2023 hält

Werbung

In Angst und Schrecken wurden die Klosterneuburger von der Nachricht, dass die B 14 Hangbrücke saniert werden muss, versetzt. Jetzt, zur ungefähren Halbzeit des Baustellenbetriebs, haben sich die Gemüter mehr als beruhigt.

„Die Arbeiten gehen gut voran“

Der Baustellenverkehr läuft ohne gröbere Probleme ab und der Baufortschritt ist zufriedenstellend: „Die Arbeiten gehen gut voran“, hört man von der baustellenführenden Behörde, der MA 29, Brückenbau und Grundbau.

Mit der B 14 führt eine Hauptverkehrsroute über die Hangbrücke. Hier pendeln täglich tausende Menschen von Niederösterreich nach Wien und umgekehrt. Zu Beginn der Baustelle hat der Corona-Lockdown geholfen und größere Staus sind ausgeblieben. Insgesamt hat sich aber die Verkehrssituation gut eingespielt und die Pendler haben sich an die Baustelle und die Verkehrssituation gewöhnt.

So kommt es in der Rushhour zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten im Baustellenbereich, das Verkehrsinfosystem – drei Infotafeln zeigen im Falle einer größeren Verzögerung die Ausweichstrecke und die Zeitersparnis über die Kuchelauer Hafenstraße an – wird von den Verkehrsteilnehmern gerne angenommen. Es wird aber weiterhin empfohlen auf die Öffis oder das Fahrrad umzusteigen.

„Diese Baustelle erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.“ MA 29, Brückenbau Pressestelle

Was die Baustellenarbeit selbst betrifft, wurden bisher alle 520 Bohrpfähle hergestellt. Vom Bestandstragwerk wurden etwa 240 Meter abgebrochen und 200 Meter neues Tragwerk hergestellt. Dies werden in der nächsten Zeit die dominierenden Arbeiten sein, dazu kommt dann noch, die Herstellung des Randbalkens und die Brückenausrüstung, wie Lärmschutzwände, Lichtmasten, Leitschienen.

„Leider hat die Corona-Welle mit all ihren Auswirkungen auch die Heiligenstädter Hangbrücke nicht verschont. Es wird aber alles versucht, um den Zeitplan zu halten“, so die MA 29, Pressestelle. Baumaterialen wären teurer und schwerer verfügbar geworden.

„Die besondere Herausforderung bei dieser Baustelle ist, dass diese mit keinem anderen Bauvorhaben vergleichbar ist. Ein echter Prototyp“, so die Pressestelle der MA 29. Die 880 Meter lange Brücke, die in den Hang des Leopoldsberges gebaut ist, hat ihre Nutzungsdauer erreicht und muss jetzt auf engstem Raum abgebrochen und komplett neu gebaut werden. Dies erfordere sehr spezielle und gut durchdachte technische Lösungen, die sonst nicht zum Einsatz kommen würden.

Zum Beispiel wurden die Bohrpfähle vom bestehenden Brückentragwerk aus hergestellt. Dafür musste vorher für jeden Bohrpfahl ein Loch durch das Brückentragwerk geschnitten werden, durch das die Pfähle dann erst hergestellt werden konnten. Das 65 Tonnen schwere Bohrpfahlgerät musste dafür auf einem speziellen Holzbelag fahren und stehen, um die Lasten sicher in das Tragwerk abzuleiten.

Solche speziellen Arbeitsschritte finden sich für die gesamte Baustelle. Hinzu kommt, dass die Arbeiten auf engstem Raum stattfinden müssen, da auf dem Tragwerk der Verkehr der B14 verläuft und auf anderen Seite unter Tragwerk die Züge der Franz-Josef-Bahn im Minutentakt vorbeifahren.

Die Pressestelle der MA 29: „Aufgrund dieser sehr beengten Platzverhältnisse müssen alle Arbeitsschritte und die gesamte Baustellenlogistik perfekt aufeinander abgestimmt sein. Hinzu kommt dann noch, dass unter Tragwerk nur händisch gearbeitet werden kann, wobei das Gelände hier auch noch geböscht ist.“ All dies erfordere von allen Beteiligten und natürlich vor allem von den Arbeitern der Monster-Baustelle ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.

