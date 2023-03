Fahrradsicherheitskurse für Volksschulkinder in Klosterneuburg

„Sicheres Radfahren ist immer wichtig und will gelernt sein, am besten von Kindesbeinen an,“ ist Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager überzeugt und unterstützt die Aktion Gratis-Radfahrkurse für Volksschulklassen von Seiten der Gemeinde Klosterneuburg auch in der zweiten Saison. „Es gibt wohl keinen geeigneteren Ort in Klosterneuburg als das Happyland mit seiner Infrastruktur. Neben Schwimmen und Eislaufen steht nun auch sicheres Fahrradfahren für alle Klosterneuburger Volksschülerinnen und Volksschüler am Programm.“

Happyland Geschäftsführer Wolfgang Ziegler zur Initiative: „Die Themen Mobilität und Klimaschutz gewinnen bei allen Planungen und Entscheidungen bei uns im Happyland mehr und mehr an Bedeutung. Wir haben letztes Jahr die Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer verbessert und erste Radangebote gesetzt. Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen gehen jetzt in das zweite Jahr.“

Angebot und Umsetzung im Happyland Klosterneuburg

Das Sport- und Freizeitzentrum Happyland koordiniert die Kooperation mit dem Kinderradhersteller Woom mit Firmensitz in Klosterneuburg und den zertifizierten Radfahrlehrerinnen und Radfahrlehrern der FahrSicherRad-Radfahrschule.

Ab 2. Mai bis 17. Mai 2023 werden kostenlose Radkurse für alle Klassen der 3. und 4. Volksschulstufe auf dem Happyland Gelände angeboten werden.

Ein Radfahrkurs dauert zwei Stunden und wird von zwei Radfahrlehrerinnen oder Radfahrlehrern betreut, und wie es die Förderrichtlinie des Klimaschutzministerium (BMK) für das Projekt im Rahmen von klimaaktiv mobil vorsieht. Die Kursbuchung erfolgt durch die Volksschule/Klassenlehrer direkt bei der Radfahrschule FahrSicherRad.

Österreichweite Initiative seit letztem Jahr auch in Klosterneuburg

Das Klimaschutzministerium (BMK) setzt neue Impulse, um Radfahren für Kinder attraktiver zu machen und ermöglicht seit 2021 kostenlose Radfahrkurse für Volksschulen. Maßgebliches Ziel der klimaaktiv mobil Radfahrkurse ist es, Begeisterung für das Radfahren zu vermitteln und ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Fahrrad ein vollwertiges Verkehrsmittel ist, das gesund, menschenfreundlich und umweltschonend ist.

Die Kurse helfen Volksschulkindern, Sicherheit in der Fahrtechnik beim Radfahren zu erlangen, ihre kognitiven Fähigkeiten in Bezug auf Verkehrsregeln aufzubauen und ihre kooperativen Fähigkeiten mit anderen Verkehrsteilnehmenden zu entwickeln.

Die Radfahrschule „FahrSicherRad“ wurde 2010 vom Verein „IG Fahrrad – Die Radvokaten“ gegründet und vermittelt seither kompetentes Radfahrverhalten für alle Altersgruppen und Interessenslagen. Als förderberechtigte Radfahrschule mit Büro in Wien sind die Radvokatinnen beim BMK als klimaaktiv mobil Projektpartner gelistet und bringen jahrelange Erfahrung mit der Abhaltung von Radfahrkursen mit.

Ablauf und Inhalt

Kinder lernen am liebsten und besten, ohne es zu merken: Inhalte eingepackt in Spiel und Spaß, gemeinsam und in Bewegung. Die Beherrschung des Fahrrades wird mit dynamischen Spielinhalten trainiert. Anfängerinnen und Anfänger werden begleitet und das Radfahren Schritt für Schritt erlernt. Mit Fahrradspielen und unterschiedlichen Übungen werden das Fahrkönnen und die Fahrradbeherrschung gefestigt.

Im Parcours werden mit kleinen Verkehrszeichen die Verkehrsregeln und das sichere Verhalten im Verkehr geschult, dann erfolgt mit jenen Kindern, die das Können dafür aufweisen, eine Ausfahrt in die ruhige Verkehrsrealität, bei der das Erlernte angewandt und nochmals geübt wird. In Einzel- und Gruppenübungen wird das richtige Radfahrverhalten im Straßenverkehr gefestigt, so kann der Kurs auch als zusätzliche Vorbereitung zur freiwilligen Radfahrprüfung dienen.

Betreuungsverhältnis im Kurs

Entsprechend den Fähigkeiten der Kinder in den unterschiedlichen Altersklassen bewegen sich diese in der Schulstufe 1-2 im Schonraum und in der Schulstufe 3-4 auch zusätzlich in der Verkehrsrealität. Es obliegt den Radfahrlehrerinnen, basierend auf den Kenntnissen der Kinder die Möglichkeit einzuschätzen, mit ihnen in der Verkehrswirklichkeit unterwegs zu sein, wobei dafür nur ruhige Straßen ausgewählt werden.

Da die Förderrichtlinien des BMK zwei Radfahrlehrerinnen oder Radfahrlehrer pro Klasse finanzieren, wird die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt, bei denen jeweils mindestens die Unterstützung einer Lehrperson oder eines Elternteils als zusätzliche Aufsicht nötig ist. Radfahrlehrerinnen werden vom Bildungsministerium bezüglich Haftung wie Lehrpersonal eingestuft, Haftungen übernimmt also ebenso der Bund.

