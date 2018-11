Der Rechnungshof bestätigte die von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) hartnäckig geäußerte Kritik, die Abrechnung der einzelnen Gewerke sei schleißig und nicht mit der sonst üblichen Dokumentation – Baubuch, Monatsberichte, Fotodokumentation – geschehen. Besonders die Abrechnung der Künettengrabungen ist Hofbauer ein Dorn im Auge. Eine Mehrkostenforderung von 50.000 Euro hat Hofbauer stutzig gemacht, und er verlangte im Gemeinderat eine Aufstellung aller Künettengrabungsarbeiten mit Ausmaß und Kubikmeter Aushub. Ein den Gemeinderäten schon vor der letzten Gemeinderatssitzung präsentiertes Gutachten soll nun die Richtigkeit der Aushubarbeiten bestätigen. Für Peter Hofbauer eine Farce: „Diese teure gutachterliche Stellungnahme ist völlig wertlos.“

Denn für den Nachweis, dass die verrechneten Leistungen mit den erbrachten übereinstimmen, wäre lediglich geprüft worden, ob die vom Auftragnehmer in den Aufmaßblättern angegebenen Kubaturen mit den verrechneten ident sind. Nicht aber, was wirklich gegraben wurde. Und das ist auch so im Gutachten angeführt. Dort ist zu lesen: „Folgende Überprüfungen sind nicht Bestandteil des Gutachtens:

Überprüfung der tatsächlich ausgeführten Querschnitte

Es wurden keine Suchschlitze ausgeführt

Es wurden keine Überprüfungen vor Ort ausgeführt

Es wurden die Künettenlängen vor Ort nicht überprüft

Es wurden die erforderlichen Künettenbreiten und der erforderliche Böschungswinkel nicht überprüft“

Wurden 686 Laufmeter Künetten gegraben?

Gesamt wurden laut Gutachten 1.372,22 Kubikmeter Erdmaterial ausgehoben. Das würde bei einem großzügig ausgelegten und von Hofbauer angenommenen Querschnitt von 1 mal 2 Metern bedeuten, dass 686,11 Laufmeter Künetten gegraben wurden. Hofbauer: „Vom Bürgermeister kam die Information, dass es 193 Laufmeter waren. Wo sind die?“

„Der Auftrag lautete auf die Prüfung der gesamten Erdarbeiten. Diese sind mit diesem Gutachten ordentlich aufgearbeitet worden. Dass die Längen der Künetten nicht dargestellt wurden, ist unerheblich, weil die ausgeführten und abgerechneten Kubaturen übereinstimmen“, so der interimistische Geschäftsführer Michael Stowasser. Aus Kosten- und Ressourcengründen wird die Sportstätten Klosterneuburg GmbH ohne Beauftragung seitens der Eigentümerin keine weiteren Prüfungsschritte veranlassen.

Für Hofbauer völlig unverständlich: „Welcher Methode folgend erfolgte die Prüfung der Übereinstimmung der ausgeführten Kubaturen mit den abgerechneten Kubaturen, ohne die Längen der Künetten zu kennen? Kubaturen errechnet man nach meinem Wissensstand Breite mal Tiefe mal Länge.“ Diese Maße seien abzumessen, ins Bautagebuch einzutragen, sodann im Baubuch festzuhalten und durch Unterschrift von Auftraggeber und Auftragnehmer zu bestätigen. Die so errechneten Kubaturen seien Grundlage für die Abrechnung. „Daher kann ich nicht nachvollziehen, dass die Längen der Künetten als unerheblich betrachten werden“, so Gemeinderat Peter Hofbauer.