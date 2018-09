Viele Nichtschwimmer gibt es in Klosterneuburg nicht, und das ist zum großen Teil auch der Schwimmschule „Nautilus“ im Happyland zu verdanken. Nun feierte die Schule ihr 20-jähriges Bestehen. „Ich habe die Schwimmschule Nautilus 1998 im Happyland gegründet, wo wir ausschließlich unsere Kurse anbieten“, sagt eine stolze Ruth Strehl. Angefangen hat alles mit fünf Kursen pro Woche, derzeit sind es etwa 43 pro Semester mit über 500 Kursteilnehmern. Zusätzlich betreut „Nautilus“ auch Klosterneuburgs Volksschulklassen.

„Die Niveaus in den Klassen sind sehr unterschiedlich, es ist also eine Herausforderung in diesen wenigen Stunden alle Kinder zu fördern“, so Strehl, die überzeugt ist, dass die Schwimmschule dem Breitensport diene. „Schwimmen soll jeder können, und schwimmen kann jeder können“, lautet ihr Motto. Österreichweit wird aber eine Tendenz beobachtet, dass Kinder im Schwimmen immer schwächer würden.

In Klosterneuburg sei dieser „Trend“ kaum ausgeprägt. „Manchmal fehlt es im tiefen Wasser an Ausdauer, das ist aber nur eine Frage der Technik“, weiß Strehl. Und die Schüler zahlen es ihr stets mit Einsatz und Lerneifer zurück.