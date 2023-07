Museumsbesuch in Kierling trotz Zutrittssperre

Aus Sicherheitsgründen unterliegt das historische „Haus im Grünen“ einer Teilsperre: Die Stadtgemeinde Klosterneuburg begrenzte nun Ende Juni den Zugang, sodass der erste Stock und das Dachgeschoß nicht betreten werden darf. Grund dafür: Bestehende Mängel sowie die Nutzlast des Gebäudes, die außerhalb der heutigen Normvorgaben liegt. Bücherei Kierling, die Kierlinger Sängerrunde und Universalmuseum, untergebracht im „Haus im Grünen“ müssen daher vorübergehend den Betrieb einstellen, bis eine Sanierung erfolgt.

Arbeitskreise zur Aufgabenbewältigung

Zwei Jahre nach der Gründung des Kierlinger Bürger Vereins bildete er im Jahr 1986 zu Aufgabenbewältigung Arbeitskreise, darunter auch das „Kierlinger Heimatmuseum.“ Vorhanden waren weder Räumlichkeiten noch Exponate, also setzte der KBV sein Vertrauen in den damaligen Gemeinderat, erfolgreich im zivilen Beruf, Fritz Chlebecek mit seiner Liebe „zu alten Dingen.“ Im Folgejahr konnten die KBV-Arbeitskreise Bücherei und Museum als Prekarium im „Haus im Grünen“ Räumlichkeiten eröffnen, die mit Unterstützung von Bürgermeister Dr. Schuh von der Stadt erworben wurden.

Das Heimatmuseum Kierling wurde vom Museum Kierling zum Universalmuseum und mit fünf voneinander unabhängigen Sammlungen ebenso zu dem größten ehrenamtlich geführten und betriebenen Museums in Niederösterreich. Seither wurde nicht nur das Museum für seine Qualität und Größe ausgezeichnet, sondern auch zahlreiche der befähigten Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Fritz Chlebecek übernahm in den Jahren von 1986 bis 2013 die Leitung des Universalmuseum Kierling, wollte sich bei der Neuwahl jedoch nicht mehr stellen. Da die Museummitglieder für alle Funktionen bereit waren, außer für die aufwändige Leitung, führte seine Gattin Christl „provisorisch“ das Amt weiter.

Räumlichkeiten des Museums gesperrt

Mit der verhängten Zutrittssperre dürfen auch die Austellungsräume des Universalmuseum nicht betreten und somit nicht besucht werden. Die Wagenburg kann weiterhin besichtigt werden. Trotz Sperre veranstaltet das Kierlinger Museum jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr ein Frühschoppen mit Führungen durch die Wagenburg. Am Sonntag, 16.Juli, inklusive -20% auf Museumsliteratur. Am Sonntag, 23. Juli, findet dazu der Flohmarkt "Altes Werkzeug" statt, auch als Dekoration. Letztlich organisiert das Universalmuseum Kierling beim Frühschoppen am Sonntag, 30. Juli, eine Pfanzenbörse und ebenso die Führungen.

In den Räumlichkeiten des Museum sind rund 30.000 Exponate und 120 Einrichtungsgegenstände untergebracht, die nun geräumt werden müssen. Dem KBV-Zweigverein wurde bei einer Besprechung im Rathaus mitgeteilt, sie haben alle Museumsräumlichkeiten bis September umzuquartieren. Ohne Bau- und Finanzierungsplanung wurde ihnen dazu ein Container und verlängerte Saisonarbeiter als Hilfestellung versprochen, so die Chlebeceks.