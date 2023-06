Klosterneuburg soll „Raus aus der städtischen Hitzefalle“

Klosterneuburg Das Thermometer zeigt angenehme 21 Grad. Kaum betritt man aber den Stadtplatz, fühlt es sich viel wärmer an. So war es auch am Samstag Vormittag, dem Zeitpunkt als die Grünen Klosterneuburg gerade darauf aufmerksam machen wollten. Beim „Heat Action Day“ stand nicht nur der Klimawandel und die damit verbundene Erderwärmung im Fokus, sondern vor allem auch die Maßnahmen, die die Stadtgemeinde, aber auch jeder einzelne ergreifen können, damit sich 21 Grad auch wieder wie 21 Grad anfühlen.

Der Klimawandel macht sich nicht nur durch milde Winter und heiße Sommer bemerkbar, sondern auch durch immer extremere Wetterereignisse, die auch über Klosterneuburg und die Katastralgemeinden kommen. Durch die Bodenversiegelung gehen nicht nur Grünflächen verloren, in denen Regenwasser versickern kann. Beton und Asphalt speichern die Hitze und reflektieren diese und geben die Hitze bis tief in die Nacht ab.XXXXXXDer Stadtplatz Klosterneuburg ist einer der Hotspots der Stadt, wo man an heißen Sommertagen der Hitze besonders ausgeliefert ist. Kaum Bäume, die Schatten spenden und keine Grünflächen. Genau das ist so ein Punkt, den die Grünen gerne verändern würden. Die Reaktivierung eines Brunnens und die Schaffung von Grünflächen würden schon zu einem angenehmeren Aufenthaltsklima beitragen. Eine weitere Idee der Grünen für den Stadtplatz: die Begrünung der Bushaltestellen, damit auch dort das Warten auf den Bus einfach angenehmer und „cooler“ wäre.

Aber nicht nur Gemeinden können etwas gegen die stetige Erwärmungen in den Orten tun, sondern auch im privaten Bereich kann man zu einem besseren Wohn- und Stadtklima beitragen. Fassaden- und Dachbegrünungen wirken isolierens und sorgen für ein kühleres Raumklima.

Durch das Sammeln von Regenwasser in der eigenen Regentonne kann man seine eigenen Pflanzen ressoursenschonend versorgen. Auch Wasserflächen können nicht nur für die eigenen Abkühlung dienen, sondern durch Verdunstung der glühenden Hitze etwas entgegensetzen, damit die Hitze für niemanden zu Qual wird.