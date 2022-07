Klosterneuburger Neo-Gemeinderätin: „Kommunikation gehört verbessert“

Werbung

Niemand will sich das mehr antun! Die Politiker klagen über mangelnden Nachwuchs in ihren Reihen. Aber woran liegt es? Ist das Phänomen der Bundespolitik, oder gibt es diese Tendenz auch in der lokalen Politik? Die NÖN sprach mit einer Mandatarin, die erst unlängst ihren Dienst als ÖVP-Gemeinderätin antrat. Lisa Heigl-Rajchl erklärt, warum sie sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellt.

NÖN: Sie sind seit 20. Mai Gemeinderätin in Klosterneuburg und hatten unlängst als Mandatarin Ihre erste Gemeinderatssitzung. Haben Sie zuvor als „normale“ Bürgerin Klosterneuburgs einer Gemeinderatssitzung beigewohnt?

Lisa Heigl-Rajchl: Ja, vielleicht zwei oder drei Mal. Aber jetzt ist das interessanter, denn man erhält alle Informationen schon im Vorfeld und kann sich gut vorbereiten.

„Viele bilden sich zu schnell eine Meinung, beziehen Stellung und kommunizieren das dann über den Stammtisch.“

Begründete sich die Motivation, Gemeinderatssitzungen zu besuchen, auf dem Wunsch Mandatarin zu werden?

Heigl-Rajchl: Nein, das war nur privates politisches Interesse.

Bezieht sich dieses Interesse auf die Bundes- oder Lokalpolitik?

Heigl-Rajchl: Schwerpunktmäßig eher lokal. Weil es mir wichtig ist, dass ich die Menschen und die Umgebung kenne. Das ist lokal natürlich einfacher als bundes- oder gar EU-weit.

Jetzt dürfte es ja so ein, dass das Interesse an der Politik allgemein dramatisch abnimmt. Auf was führen Sie das zurück?

Heigl-Rajchl: Ich glaube, dass viele Menschen mit der derzeitigen Situation unzufrieden sind. Mit ein Grund ist, dass die Menschen zu wenig Informationen bekommen. Viele bilden sich zu schnell eine Meinung, beziehen Stellung und kommunizieren das dann über den Stammtisch ohne das Gesamte zu kennen. Deswegen ist die Kommunikation in der Politik ganz wichtig.

Liegt der Fehler jetzt aber an der Politik oder an den Menschen?

Heigl-Rajchl: Sowohl als auch. Es steht jedem frei, sich zu informieren. Vielleicht muss es auch den Bürgern einfacher gemach werden, zu Informationen zu kommen. Heute kann aber jeder zu Informationen kommen. Aber das tun leider zu wenige. Aber vielleicht kann ich in meiner Funktion etwas dazu beitragen.

„Es haben mich schon einige Bürger angesprochen, weil ihnen in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas unter den Nägeln brennt.“

Ist es wirklich so einfach?

Heigl-Rajchl: Ich selber bin ein Mensch, der viel wissen und die Hintergründe verstehen will. Und das teil ich dann auch gerne mit anderen.

Das trifft doch ganz besonders in der Lokalpolitik zu?

Heigl-Rajchl: Ganz sicher, weil hier Themen aufgegriffen werden, die für einen selber oder für die Nachbarschaft von Bedeutung sind. Die Leute sind eben an den Dingen, die sie unmittelbar betreffen, am meisten interessiert.

Ja, aber warum fehlt dann das Interesse? Warum gibt es keine Zuhörer bei den Gemeinderatssitzungen?

Heigl-Rajchl: Vielleicht wissen die Bürger einfach nicht, wann eine Gemeinderatssitzung stattfindet oder was für Punkte behandelt werden? Vielleicht könnte man das auch über die NÖN besser kommunizieren? Es könnte aber auch sein, dass sich viele sagen, das ändert ja auch nichts, und dafür ist ihnen die Zeit wieder zu schade.

Gibt es schon Reaktionen auf Ihre neue Funktion?

Heigl-Rajchl: Ja! Und das hat mich überrascht. Es haben mich schon einige Bürger angesprochen, weil ihnen in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas unter den Nägeln brennt. Da geht es natürlich um Kleinigkeiten. Wenn die Menschen einen Ansprechpartner mit Namen und einem Gesicht dazu haben, dann nehmen sie sich doch bei Dingen, die ihnen sehr wichtig sind, Zeit.

Ist das ein Grund dafür, dass Sie Gemeinderätin geworden sind?

Heigl-Rajchl: Ja, auf alle Fälle, und weil ich mehr verstehen, mitwirken und verbessern will.

Sie schließen die Lücke, die der tragische Tod von Gemeinderat Peter Bachmann hinterlassen hat. Warum gerade die ÖVP?

Heigl-Rajchl: Weil ich mich dort thematisch am wohlsten fühle und mich wiederfinde.

Welche Themen sind das?

Heigl-Rajchl: Familie, Werte, die Wirtschaft – das sind schon Themen, die mir wichtig sind. Die ÖVP ist meine politische Heimat.

Auch weil man in einer großen Partei mehr bewegen kann?

Heigl-Rajchl: Klar. Da hat man auch die Chance wirklich etwas zu verändern. Trotzdem find ich die Einzelkämpfer wichtig und bewundernswert.

Nur ein Bruchteil der 41 gewählten Mandatare, nehmen aktive an einer Gemeinderatssitzung teil. Die anderen sind nur da, um die Hand zu heben. Werden Sie ihr Mandat aktiv verwenden?

Heigl-Rajchl: Ich will mir zuerst einen Überblick verschaffen, und mich dann aktiv am politischen Prozess beteiligen.

Welchen Themen werden Sie sich im Besonderen widmen?

Heigl-Rajchl: Ich bin jetzt in den Ausschüssen, in denen Peter Bachmann vertreten war, tätig. Bildung, Familie und Jugend, Prüfungsausschuss und Abwasser, wobei ich mich bei Ersterem besonders beheimatet fühle, weil ich ein Kind habe.

Klosterneuburg ist eine wunderbare Stadt. Was gehört dennoch in der Stadt Ihrer Meinung nach verbessert oder verändert?

Heigl-Rajchl: Da liegen mir die jungen Klosterneuburger besonders am Herzen. Was für Möglichkeiten haben die Jungen ihre Freizeit zu gestalten? Vielleicht könnte das neue Kino am Rathausplatz hier Abhilfe schaffen. Es fehlen einfach Plätze, wo Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. Früher gab es da viel mehr. Wohin mit den Kindern, wenn man sich privat ohne Eltern treffen will? Ich will meine Tochter nicht nach Wien fahren lassen müssen. Das muss doch auch in Klosterneuburg möglich sein.

Ist das leistbare Wohnen in Klosterneuburg nicht auch ein Problem?

Heigl-Rajchl: Viele Eltern in dieser Stadt haben durch großzügigen Bau von Häusern schon auch für den Nachwuchs vorgesorgt. Wenn das aber nicht der Fall ist, gibt es sicherlich ein Wohnproblem für junge Menschen.

Soll man da nicht politisch einwirken? Ich spreche damit die Diskussion über die Leerstandsabgabe an…

Heigl-Rajchl: Man muss erst einmal evaluieren, was hier wirklich gewünscht wird. Wohnungen dürfte es ja genug geben, denn alle regen sich doch auf, dass so viel gebaut wird. Was die Leerstandsabgabe betrifft, bin ich der Meinung, dass jedem überlassen sein muss, was er mit seinem Eigentum tut. Aber ich erkenne das Wohnen natürlich auch als Problem. Wohnen ist für mich Grundbedürfnis der Menschen.

Was halten Sie von ihrem neuen Chef, dem Bürgermeister? Macht er seine Sache gut?

Heigl-Rajchl: Ja, das glaube ich schon. Er ist ein sehr guter Redner, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ist sachlich und nicht emotional. Er ist für uns immer erreichbar und antwortet. Das sind für mich ganz wichtige Punkte und Basics für eine funktionierende Zusammenarbeit.

Mit welcher Partei könnten Sie gar nicht zusammenarbeiten?

Heigl-Rajchl: Ich könnte vor allem mit gewissen Menschen nicht. Der Mensch repräsentiert ja eine Partei und einen politischen Weg.

Aber es gibt ja auch eine politische Ideologie…

Heigl-Rajchl: Vielleicht mit dem rechten Eck. Das ist mir viel zu radikal. Aber in der Lokalpolitik ist das meistens nicht so sehr ausgeprägt. Da geht es doch eher um Personen. Da trifft man sich ja auch viel öfter, wie auf Bundesebene, man wohnt im gleichen Grätzel, da ist ein Auskommen miteinander einfach wichtig. Unser aller Ziel ist doch, die gesamten Bürger zu vertreten, auch wenn das auf verschiedene Wegen erreicht werden will. Unser aller Ziel ist doch, diese Stadt lebenswert zu erhalten und das eine oder andere zu optimieren und zu verbessern.

