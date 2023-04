Elfjährige Klosterneuburgerin spielt Hauptrolle in Kinofilm

„Heimsuchung“ ist ein psychologischer Horrorfilm, der die Geschichte einer jungen Mutter und die Aufarbeitung eines verdrängten Traumas subtil und bewegend erzählt. Neben Hauptdarstellerin Cornelia Ivancan ist eine junge Klosterneuburgerin als zentrale Figur zu sehen: Lola Herbst (11) spielt im Film die Tochter.

Für die junge Klosterneuburgerin eine besondere Erfahrung. Zum Film gekommen ist sie über ein Casting. Zuvor hatte ihr älterer Bruder bereits ein paar Werbesports gedreht. „Die Casterin hatte sich Lola von einem Werbespot-Dreh gemerkt“, erzählt Mutter Nina Scherer. Von Anfang an stimmt die Chemie, Lola durchläuft mehrere Casting-Runden. Und überzeugt dabei nicht nur Regisseur und Casting-Team, sondern überrascht auch Mama Nina: „Ich wusste gar nicht, dass das in ihr steckt“, sagt sie, nachdem sie die Tochter durch die geschlossene Türe hört.

„Wir haben viele junge Mädchen gecastet, aber Lola ist uns gleich aufgefallen. Nicht nur, weil sie so überzeugend gespielt hat. Sie hat mit ihrem unkomplizierten und lustigen Wesen das Team perfekt ergänzt. Außerdem hat sie Mut bewiesen, schließlich haben wir ja mit ihr einen Horrorfilm gedreht“, lobt Produzentin Lena Weiss.

Wichtig war sowohl Produzentin Weiss als auch Regisseur Achmed Abdel-Salam, dass Lola Herbst ihre Filmmutter zuvor kennenlernt. Die beiden mochten sich auf Anhieb, haben jetzt, zwei Jahre nach den Dreharbeiten, immer noch Kontakt.

Der „großartigste Sommer ihres Lebens“

Der Filmdreh, ursprünglich für 2020 geplant, wurde wegen Corona verschoben. Als er im Sommer 2021 in der Stockerauer Au stattfindet, ist Lola neun Jahre. Zwei mal durfte Mutter Nina zusehen, erzählt sie, sonst war Lola alleine am Set – doch nicht ganz alleine. Einer ihrer Filmcoaches war immer an ihrer Seite, „die hatte sie auch sehr gern, und so war sie gut behütet“, fühlte sich die Familie damit wohl. „Müde, aber happy ist sie jeden Drehtag heimgekommen. Ich glaube, das war der großartigste Sommer ihres Lebens“, schildert Nina Scherer. „Sie hat das mit einer Leichtigkeit gemacht, unaufgeregt. Ich glaube, das Schwierigste war, wie der Film nicht mehr war“, erinnert sich die Mutter. „Lola hat das Set, ihre Coaches, ihre Filmmutter vermisst“.

Regisseur Achmed Abdel-Salam schwärmt von der Natürlichkeit, die Lola Herbst mitbrachte: „Schon als ich sie 2019 im Zuge unseres Castings kennenlernte, konnte man die Freude, die ihr das Spielen bereitete, spüren. Und obwohl sie damals noch sehr jung war, brachte sie bereits eine gewisse geistige Reife mit, hat die angeknackste Beziehung zwischen ihrer Figur und der Film-Mama auch emotional verstanden.“ Das war dem Team wichtig, da es doch um heikle Themen geht, wie die Suchterkrankung eines Elternteils.

„Lola hat schnell durchschaut, wie sie sich von der Figur und den gespielten Szenen distanzieren kann. Sie ist ein sehr kluges Mädchen, das genau weiß, wie sie ihre Stärken richtig einsetzt. Und sie ist eine aufmerksame Beobachterin, eine wichtige Voraussetzung für die Schauspielerei“, schwärmt der Regisseur, und weiter: „Auch mit ihrer professionellen Einstellung, hat Lola mich und das gesamte Team sehr beeindruckt. Selbst, wenn wir manche Momente mehrmals wiederholen mussten, blieb sie geduldig und konzentriert.“

Lachen und die Banalitäten des Alltags

Den fertigen Film, der auf der Diagonale in Graz präsentiert wurde, hat Lola Herbst gesehen. „Sie realisiert gar nicht, was sie da geleistet hat“, erzählt ihre Mutter. „Sie sieht, wie sie im Film ein Eis ist, erinnert sich an die Szene und lacht 15 Minuten am Stück darüber.“

Das positive Feedback merkt Lola schon, doch der Alltag mit seinem Auf und Ab, daheim und in der Schule, ist ihr wichtiger. „Auch ihre Freundinnen sind nicht beeindruckt“, stellt Scherer fest.

Nun steht die Premiere in Wien an, der Film wird im Gartenbaukino präsentiert. In Graz wurde Lola auf die Bühne gebeten, um Fragen zu beantworten, das kam für sie überraschend. Diesmal ist sie „vorbereitet“: „Ich habe ihr gesagt, überleg dir was du sagen willst, wenn du wieder gefragt wirst“, unterstützt die Mutter. Fragen auswendig lernen, war kein Thema. Und: „Wenn sie nicht antworten will, ist das auch okay. Aber sie freut sich drauf.“

Druck will die Mutter keinen ausüben, auch in Richtung einer weiteren Karriere: „Talent geht nicht verloren. Wenn sie das später machen will, kann sie immer noch Filme drehen.“ So ist Lola bei keiner Agentur. Sollte sich über Kontakte etwas ergeben, werde man weiter sehen. „Man muss auf Kinder gut aufpassen“, gibt die Familie nur das Okay, wenn alles passt.

Erster Kinofilm für Produktionsfirma

„Heimsuchung“ ist der erste Kinospielfilm der Produktionsfirma Glitter & Doom. „Als Nachwuchsprojekt war dieser Film für viele im Team der erste Kinofilm und gleichzeitig ein Pilotprojekt für Green Filming [besondere Rücksicht auf Nachhaltigkeit, Einsparung von CO2-Emissionen, Anm.]“, ist Produzentin Lena Weiss stolz auf das Ergebnis.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.