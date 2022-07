Mit Wasserflasche durch die Hitzewelle: Tipps vom Allgemeinmediziner

Werbung

Wer an Sommer denkt, denkt meistens auch an Wasser. Die Vorstellung in einen kühlen Bergsee zu springen, manifestiert sich in der brütenden Hitze, die besonders in den Städten bleischwer über die Dächer legt. Woran man aber selten denkt, ist, dass auch der Körper Wasser braucht. Und zwar über das immer wieder kommende Durstgefühl hinaus.

Wie wichtig das bei der herrschenden Hitzewelle ist, weiß der Arzt ganz genau. Allgemeinmediziner Peter Kaufmann appelliert daher: „Vor allem Kinder und ältere Menschen sollten ausreichend trinken.“

Mit Sommer assoziieren wir sehr oft Wasser, Meer, Gebirgsbäche, Seen, Flüsse, Bäche, nur ganz selten kommt den Menschen die Frage nach genügender Wasseraufnahme in den Sinn. „Wir erachten dies als Selbstverständlichkeit und erliegen damit einem großen Irrtum, was die Zahl der zahlreichen sogenannten Hitzetoten, während einer Hitzewelle, leider sehr augenscheinlich demonstriert“, so Kaufmann.

„Das einfachste und beste Getränk ist Wasser.“ PETER KAUFMANN Allgemeinmediziner

Wie kann man nun, trotz hoher Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren? Bei hohen Temperaturen und körperlicher Anstrengung braucht unser Körper mehr Flüssigkeit als sonst. Vor allem Kinder und ältere Menschen sollten ausreichend trinken. Welche Getränke eignen sich gut zum Durst löschen? Und wie viel davon?

Kaufmann: „Viel und vor allem rechtzeitig trinken lautet die Devise im Sommer und nicht lange auf das Durstgefühl warten, denn dieses tritt meist erst auf, wenn dem Körper schon Wasser fehlt.“ Das könne sich schnell auf die physische und geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Kopfschmerzen, der Kreislauf ist stark belastet und in schweren Fällen können auch Nieren- und Gehirnfunktionsstörungen bis hin zum Multiorganversagen die Folge des Wassermangels sein.

„Vor allem Kinder und ältere Menschen trinken im Sommer oft nicht genug.“

Rund 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit scheidet der Körper täglich über Haut, Lungen, Blase und Darm aus. Schwitzen ist für den Organismus lebenswichtig, um die innere Temperatur auf etwa 37 °C konstant zu halten. Dabei gehen dem Körper neben Wasser auch wichtige Mineralstoffe verloren. Geregelt wird der Bestand an Körperflüssigkeit zum einen über die Haut und zum anderen über die Nieren.

Kaufmann: „Vor allem Kinder und ältere Menschen trinken im Sommer oft nicht genug. Die Kleinen vergessen beim Herumtollen leicht darauf, dass sie durstig sind, und Senioren verspüren mit dem Alter weniger Durst. Zudem können Schluckbeschwerden, ein beschwerlicher Toilettengang oder mögliche Inkontinenz dazu führen, dass ältere Menschen das Trinken vernachlässigen.“

Beide Risikogruppen müssten daher regelmäßig zum Trinken animiert werden. „Das einfachste und beste Getränk ist Wasser, oder eine 1:2 Mischung von Saft und Wasser“, empfiehlt der Allgemeinmediziner.

Breites Geschmacksspektrum auch beim Trinken wichtig

Mit unterschiedlicher Getränkeauswahl und täglichen Trink-Ritualen fällt die Flüssigkeitsaufnahme wesentlich leichter, z. B. ein Glas Wasser gleich am Morgen nach dem Aufstehen trinken oder am Tisch eine Flasche Wasser bereitstellen. So wird man automatisch zum Zugreifen verleitet.

Aber auch beim Trinken erfreut ein breites Geschmacksspektrum den Gaumen. Bleibt man immerzu bei den gleichen Getränken, nimmt der Gusto ab und man nimmt weniger Flüssigkeit zu sich. Daher sorgen verdünnte Säfte oder mit Kräutern, Zitrusfrüchten sowie Beeren versetzte Wasser und kalorienarme oder -freie Limonaden für Abwechslung.

Wasser und kalorienfreie Getränke sollten die „Trinkbasis“ bilden. „Wassermelonen, Gurken oder Tomaten können zu einem ausgewogenen Wasserhaushalt beitragen, denn diese Obst- und Gemüsesorten sind wahre Flüssigkeitsbomben und versorgen den Körper zusätzlich mit Vitaminen“, so Kaufmann.

