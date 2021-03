Die Lions von Klosterneuburg-Babenberg helfen aktiv in Kroatien und stellen ein Mobilheim für Großeltern und Enkel zur Verfügung.

Das Erdbeben in Kroatien hatte viele Familien mitten im Winter obdachlos gemacht. Darunter auch eine Familie aus der Erdbebenregion Sisačko-Moslavačke Županije. Der Vater hatte schon vorher die Familie verlassen, die Mutter muss in einer fremden Stadt den Lebensunterhalt verdienen. Die neun- und 11-jährigen Kinder wohnten im Haus der Großeltern, das nun völlig zerstört und daher unbewohnbar ist.

Der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg hat die Klosterneuburger Bürger schon einmal zu einer Spendenaktion in dieser Sache aufgerufen. Präsident Reinhard Kolber: „Unser Spendenaufruf im Raum Klosterneuburg macht es nun möglich, dieser Familie einen Ersatzwohnraum zu schaffen. Wir können nun den beiden Kindern und deren Großeltern ein gebrauchtes Mobilheim im Wert von 8.000 Euro zur Verfügung stellen“.

„Unser Spendenaufruf im Raum Klosterneuburg macht es nun möglich, dieser Familie einen Ersatzwohnraum zu schaffen"

Der Klosterneuburger Gerhard Gschweidl, Lionsmitglied und in diesem Jahr als Govenor-Ratsvorsitzender höchster Lion in Österreich: „Unsere Hilfe beschränkt sich nicht ausschließlich auf Menschen in Not im Raum Klosterneuburg, sondern kann in besonderen Fällen auch über unseren ,Tellerrand’ hinausgehen. Die Abwicklung erfolgt über den lokalen kroatischen Lions Club unter Präsident Drazan Melcic. Wir Klosterneuburger können stolz sein, dieser Familie ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen.“

Schatzmeister Georg Neubauer: „Das bisherige Spendenergebnis beläuft sich auf knapp 4.000 Euro. Die noch notwendigen 4.000 Euro versucht der Lions Club Klosterneuburg-Babenberg aus den Rücklagen zum Lions Flohmarkt 2019 abzudecken. Diese Rücklagen werden aber immer geringer.“ Der Beauftragte für Unterstützungen, Heinz Goldemund: „Viele weitere Unterstützungsansuchen sind bei uns eingelangt. Wir bitten um Spenden, damit wir unsere lionistische Aufgabe, regional in Not geratene Klosterneuburger zu unterstützen, auch weiterhin leisten können.“ Spenden an: AT30 3236 7000 0002 2152 „Erdbebenhilfe“.