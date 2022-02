Hetzer als neuer IST-Boss in Klosterneuburg

Die wohl für die Babenbergerstadt bedeutendste Einrichtung – das Institute of Science and Technology (IST) Austria – bekommt eine neue Führungspersönlichkeit: Der Molekularbiologe Martin Hetzer wird neuer Präsident. Wir hatten berichtet:

Neo-Präsident im Gespräch Martin Hetzer: "Derzeit kein spannenderes Projekt als IST Austria"

Er folgt in dieser Position am 1. Jänner 2023 dem langjährigen IST-Präsidenten Thomas Henzinger nach. Das hat das Kuratorium des Instituts in der Vorwoche beschlossen. Hetzer ist seit 2004 am „The Salk Institute for Biological Studies“ in La Jolla (US-Bundesstaat Kalifornien) tätig, derzeit als Senior Vice President.

Der Informatiker Henzinger wurde 2009 zum ersten Chef des damals neuen IST Austria ernannt. Ende 2020 wurde er für eine vierte vierjährige Amtszeit ab 1. September 2021 verlängert, kündigte damals allerdings schon an, nicht alle vier Jahre an der Spitze stehen, sondern wieder in die Wissenschaft zurückkehren zu wollen.

Mitte 2021 wurde die Position dann ausgeschrieben, ein Suchkomitee unter der Leitung von Kuratoriums-Mitglied Iain Mattaj wurde für die Nachfolgersuche eingerichtet. 141 Bewerberinnen und Bewerber aus mehr als 24 Ländern haben sich für die Position beworben.

Hetzer, der 1997 in Biochemie und Genetik an der Universität Wien promovierte, wird nach über 20 Jahren wissenschaftlicher Karriere im Ausland wieder nach Österreich zurückkehren: „Ich kann es kaum erwarten, Mitarbeiter dieses dynamischen Instituts zu werden, das sich zu einer Erfolgsgeschichte der Grundlagenforschung auf höchstem Niveau entwickelt hat.“

Er wolle gemeinsam mit den Wissenschaftern, dem Management, allen Mitarbeitern und den Stakeholdern des Instituts „die glänzende Zukunft des IST Austria garantieren und seine internationale Strahlkraft weiter ausbauen.“

