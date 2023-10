„Gugging“ Für Kunstinteressierte und Kreative

Als ein Ort der Inspiration bietet das Gugginger Museum im November Kreativprogramme speziell für junge Künstlerinnen und Künstler sowie weitere interessante Führungen.

Im Herbst wird Abstraktion als zentrales Gugginger Thema in der Sonderausstellung „abstrakt.!? zwischen figuration und abstraktion“ verhandelt, die vergangene Woche eröffnet wurde. Im Zentrum dabei die aktive Gugginger Künstlerin Laila Bachtiar.

Da bei einigen Gugginger Künstlerinnen und Künstlern Schrift eine zentrale Rolle spielt, beschäftigt sich die Fokusführung am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr beschäftigt sich diesmal mit den Texten in den Bildern von August Walla, Karl Vondal oder Johann Fischer.

Unter dem Titel „Back Werk“ wird die „offene kreativwerkstatt“ am Sonntag, 5. November, um 15.30 Uhr zur Skulpturenküche: Mit Mehl, Wasser und Salz wird gemischt, gerührt, geknetet und geformt. Ganz im Zeichen Mira Lobes „Das kleine Ich-bin-ich“ werden beim Format „eltern kinder kreativ“ am Dienstag, 7. November, um 15 Uhr die eigenen Umrisse abgezeichnet und dann gestaltet. Mit der „offene kreativwerkstatt“ am Sonntag, 26. November, starten die wöchentlichen Sonntags-Adventwerkstätten. Um 15.30 Uhr steht Laternen basteln auf dem Programm: Diese können dann gleich um 17 Uhr bei einem Laternengang ausprobiert werden.

Einen Einstieg in das „art brut center gugging“ bietet die dialogorientierte öffentliche Führung „gugging erleben.!“ am Sonntag, 12. und 19. November, jeweils um 14 Uhr. Die Sonderausgabe des Rundgangs „gugging erleben im advent.!“ am Sonntag, 26. November, um 14 Uhr erzählt über die Aktivitäten im Dezember und wie die Gugginger Kunstschaffende Weihnachten feiern, während sie einen Ausblick auf die Ausstellungen im kommenden Jahr gibt und sich auf die Suche nach der schönen Zeit in den Kunstwerken macht.