Schwiegervater von Totem: „Es braucht Aufklärung“

„Ein guter Bekannter von mir gab den Rat, mich an Sie zu wenden.“ Peter Wagner versteht so manche Vorfälle in einem tragischen Todesfall im Klosterneuburger Happyland nicht und bittet um Aufklärung. Der Schwiegersohn von Peter Wagner, Christian Liebenberger, erlitt am Samstagnachmittag, 24. Juni, im Badebereich des „Happyland“ einen Herzinfarkt, am Freitag, 14. Juli, war das Begräbnis. Doch der Vorfall im Bad scheint Peter Wagner „im höchsten Maß aufklärungswürdig“. Diesen Vorfall schildert Wagner so: „Als meine Tochter mit dem 6-jährigen Enkelkind aus dem Umkleidebereich kam, bemerkten sie einen Menschenauflauf. Als sie dazukamen, sahen sie jemanden blutend, teilweise bedeckt am Boden liegen und das Kind rief geschockt: 'Das sind ja die Füße vom Opa.“

Zwei Badegäste hätten dann mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen – leider ohne Erfolg. Wagner vorwurfsvoll: „Es war kein in erster Hilfe geschulter Bademeister, der mit Defibrillator eingreifen hätte können, zu sehen.“

Die Rettung, die von Badegästen gerufen worden wäre, hätte einen Hubschrauber angefordert, der dann mit dem Schwiegersohn nach St. Pölten flog. Allerdings wäre alles zu spät gewesen. „Wie kann so etwas in einem öffentliche Bad geschehen“, fragt sich Wagner.

Die NÖN wandte sich mit dieser Frage an den Geschäftsführer des Happylands, Wolfgang Ziegler, der die Hintergründe dieses tragischen Vorfalls genau recherchierte.

„Wir, das gesamte Happyland-Team, sind über diese Nachricht sehr geschockt und drücken unser tiefstes Bedauern aus, dass die am 24. Juni im Sportbecken-Bereich des Happylands verunfallte Person leider ums Leben gekommen ist. Dass der Verunfallte ums Leben kam, war uns bis jetzt nicht bekannt“, so Ziegler in seiner Stellungnahme.

Vor Ort wäre sehr rasch Erste Hilfe geleistet und der Patient schlussendlich von den Rettungskräften lebend, oder zumindest mit Überlebenschancen per Hubschrauber abtransportiert worden. Dazu könne man aber nichts Genaueres sagen.

Sofort Hilfe-Maßnahmen eingeleitet

Aus dem Unfallbericht und den Gesprächen, Dokumenten und Zeugenaussagen ginge hervor, dass, nachdem drei Badegäste den Verunfallten entdeckt hatten, „ein Bademeister sehr rasch beim Unfall zugegen war und gemeinsam mit zwei weiteren Badegästen Erste Hilfe-Maßnahmen eingeleitet hat.“

Ein zweiter Happyland-Mitarbeiter wäre kurze Zeit später vor Ort gewesen. Ziegler: „Tatsächlich hat ein Badegast, unseres Wissens nach im Auftrag des Bademeisters, sofort die Rettung alarmiert. In einem solchen Fall wird versucht die telefonische Leitung mit dem Rettungsdienst bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durchgehend direkt beim Verunfallten aufrecht zu erhalten.“

Der Bademeister und die zwei helfenden Badegäste hätten sich bei den Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte abgewechselt. Ziegler. „Wir vermuten, dass der Eindruck, dass der Bademeister (weißes Polo Shirt) nicht vor Ort war, dem ganzen Geschehen geschuldet ist.“Der Einsatz eines Defibrillators wäre im nassen Beckenbereich jedenfalls nicht vorgesehen. Die entsprechende Schulung hätte man vom Roten Kreuz erhalten.

Ziegler ist wichtig festzuhalten, dass 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Happylands aus allen Bereichen im Jahr 2020 einen Erste-Hilfe-Grundkurs im Ausmaß von 16 Stunden absolviert haben – zum Teil als Auffrischung, zum Teil war es erstmalig ein Kurs. „Für die Badeaufsicht ist ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs natürlich Voraussetzung für die Beschäftigung.“