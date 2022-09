Beatmungsgeräte für 14 Spitäler in der Ukraine

Wichtige Beatmungsgeräte für Neugeborene und Säuglinge konnten dank des Rotary Club Klosterneuburg an Spitäler in der Ukraine geliefert werden.

Bei der Großspende hatten die Klosterneuburger Schützenhilfe: Die eigens lukrierten Summen wurden so vervielfacht. „In diesem herausragenden Projekt konnten wir die Agrana AG als Synergie-Partner gewinnen. Gemeinsam mit der Rotary Foundation und Agrana konnten wir unsere finanzielle Leistung von 3.000 Euro auf mehr als 10.000 Euro steigern“, freut sich Rotarier Oliver Stamm.

Mit dem Geld wurden dringend benötigte Beatmungsgeräte und Zubehör bereitgestellt. Die Geräte der Neopuff-Serie wurden gemeinsam mit anderen Gütern bereits in die Ukraine gebracht – insgesamt konnten 14 Spitäler in der Ukraine mit den Geräten und Zubehör beliefert. Es wurden immer zwei Geräte je Spital geliefert, somit ein Gerät aus dem Fellowship of HealthCare Professionals und ein Gerät vom RC Klosterneuburg.

„Wir können als Rotarier den Krieg nicht beenden, aber wir werden nicht aufhören, das Leben der Betroffenen zu verbessern.“ Ralf peters Past President, RC Klosterneuburg

Der RAC Lviv International hat das Umpacken durchgeführt, unter Aufsicht eines Kinderarztes, der sich riesig freute und, den Tränen nahe, allen Rotariern seinen herzlichsten Dank aussprach. Damit leistete der RC Klosterneuburg einen beachtlichen Beitrag zur Rettung Neugeborener und Säuglinge in ukrainischen Spitälern.

„Mit diesem Projekt haben wir wieder gezeigt, welchen Impact wir als Organisation schaffen können“, unterstreicht RC Klosterneuburg-Präsident Reinhard Eder, „darauf sind wir stolz und spüren die Motivation, nicht locker zu lassen, denn es gilt, noch viel mehr zu helfen“.

Ralf Peters, Past President, dankt für die Mithilfe: „Es war uns eine besondere Freude, dass Agrana AG unsere Bitte um Unterstützung so rasch positiv bewilligte und uns damit die Umsetzung des Projekts ermöglichte. Der unmittelbare positive Einfluss auf die schwer getroffene medizinische Situation in der Ukraine ist nicht in Worte zu fassen. Wir können als Rotarier den Krieg nicht beenden, aber wir werden nicht aufhören, das Leben der Betroffenen zu verbessern.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.