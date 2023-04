Praxiskurs Demenz für Angehörige und Interessierte in Klosterneuburg

Wenn im eigenen Umfeld jemand an Demenz erkrankt, dann reicht das Wissen über die Krankheit oft nicht aus, um den Herausforderungen im Alltag gut zu begegnen. Mit welchen Veränderungen im Verhalten des erkrankten Menschen müssen Angehörige rechnen? Welche Auswirkungen hat die Erkrankung für die betroffene Person und damit auch für die Angehörigen? Wie kann ich als Angehöriger der Situation entsprechend reagieren und Betroffene unterstützen? Worauf sollten Angehörige in der Kommunikation mit Menschen mit Demenz achten? All diese Fragen werden im Praxiskurs Demenz behandelt.

Der Praxiskurs Demenz wird in zwei Teilen angeboten. Im ersten Teil werden wichtige Grundlagen über demenzielle Erkrankungen vermittelt. Im zweiten Teil wird gemeinsam erarbeitet, was in der Kommunikation und im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen hilfreich ist. Vortragender ist Norbert Partl, er ist Demenzexperte in der Caritas der Erzdiözese Wien und leitet die Servicestelle Demenz und Angehörige.

