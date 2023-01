84-Jähriger aus Klosterneuburg abgängig

Werbung

Der Mann war zuletzt an seiner Wohnadresse von seiner Ehefrau gesehen worden. Beschrieben wurde der Vermisste am Montag als etwa 1,60 Meter groß und 75 bis 80 Kilogramm schwer. Der Brillenträger hat laut Exekutive braune Augen und weißes, schulterlanges Haar. Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg (Tel.: 059133-3220) erbeten.

Unterwegs sein dürfte der 84-Jährige mit einem grau/silber lackierten Pkw der Marke Mercedes-Benz. Der Wagen weist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich Kennzeichen des Zulassungsbezirkes Tulln auf. Der Pensionist verwendet eine Krücke als Gehhilfe und ist vermutlich u.a. mit schwarzem Pullover, grauer Samthose und Fellhaube bekleidet.

