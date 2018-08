LPD NÖ

Der unbekannte Täter hat die gestohlene Bankomatkarte mit Geldbörsenfunktion am 28. Mai 2018 in Wr. Neudorf und zweimal in einer Trafik in Wien verwendet.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.