Klosterneuburgerin mimt Kaiserin: Zita kehrt heim

In ihrer Reihe penibel recherchierten Historientheaters schlägt die in Klosterneuburg lebende Schauspielerin und Autorin Elisabeth-Joe Harriet am Originalschauplatz ein Kapitel auf, das Österreichs letzter Kaiserin gewidmet ist: „Zita kehrt heim“, die letzte Kaiserin erzählt auf Schloss Eckartsau – Idee, Buch, Regie: Elisabeth-Joe Harriet (auf der Bühne als Zita, Beatrice Gleicher spielt Gräfin Korff).

Zita, 1892 als Prinzessin von Bourbon-Parma geboren und Frau des letzten österreichischen Kaisers Karl, vertrat wie keine andere Aufrechterhaltung und Kontinuität nach dem Zusammenbruch der k. u. k. Monarchie. Zeitlebens fühlte sie sich als Kaiserin von Gottes Gnaden und mit dem Schicksal Österreichs verbunden, das sie – nach 63 Jahren im Exil – 1982 erstmals wieder betreten durfte.

Foto: E.Sandfort

Nun kehrt Zita heim in den ehemaligen Familienwohnsitz, Schloss Eckartsau, wo Kaiser Karl und sie 1918/1919 die letzten Monate in Österreich verbrachten. Bei einem Gang durch das Schloss hört das Publikum, was Zita, dargestellt von der Klosterneuburger Schauspielerin Elisabeth-Joe Harriet, aus ihrem bewegten, hochpolitischen Leben, über ihre Familie und die letzten Wochen in der Heimat zu erzählen weiß. An der Seite Zitas die allzeit getreue Gräfin Korff, dargestellt von Beatrice Gleicher.

Der letzte Teil der Aufführung findet in der Bibliothek im Sitzen bei einem Glas Sekt und Jourgebäck statt.