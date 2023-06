Kierlings Heilige Rosalia in Trümmern

Nach der Rosalien-Pestsäule zerbrach nun auch das Rosalienmarterl bei Arbeiten. Von der Stadtgemeinde wurden kurz vor Pfingsten Mäharbeiten im Geschwister-Rothansl-Park durchgeführt. Das Rosalienmarterl mitten im Park ist dabei von einem Mähgerät umgestoßen worden und ist in mehrere Stücke zerbrochen. Das Universalmuseum Kierling hat die Geschichte des Marterls erfasst.

Rosalienmarterl ersetzte Pestsäule

Ursprünglich stand das Rosalienmarterl vom Kierlinger Bildhauer Edmund Rothansl auf der Richterwiese schräg gegenüber der Garage Kolda. Dieses bestand aus Sandstein und wurde am 23. September 1923 geweiht. Es ersetzte die Rosalien-Pestsäule an dieser Stelle, die im gleichen Jahr beim Umschneiden der umgebenden Bäume zerstört wurde. Im Jahr 1959 wurde das Marterl in den gegenüberliegenden Park – dem heutigen Geschwister-Rothansl-Park – versetzt und renoviert.

Die Heilige Rosalia

Von der Pest blieb auch Kierling nicht verschont: Die Gemeinde wurde im Jahr 1679 von ihr heimgesucht. Die Kierlinger gelobten der Heiligen Rosalia, die als Schutzpatronin gegen die Pest gilt, eine jährliche Dank- und Bittprozession. Ihr zu Ehren wurde die Rosalien-Pestsäule errichtet, die nach ihrer Zerstörung Platz für das neue Rosalienmarterl bot. „Das Museum Kierling hofft auf die baldige Wiederherstellung des historisch wichtigen Denkmales“, so der KBV-Zweigverein.