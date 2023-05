Rekord-Flut in Klosterneuburg

„Wie ein Wildwasserfluss wälzt sich die Donau an Klosterneuburg vorbei ins Schwarze Meer. Und sie wird von Stunde zu Stunde mehr.“ - So wurde die Situation Ende Mai/Anfang Juni 2013 in der „NÖN Klosterneuburg“ beschrieben. Der damalige Pegelstand: 7,88 Meter. „Unser Hochwasserschutz ist auf acht Meter ausgerichtet. Wenn die Donau diesen Pegel übersteigt, gibt es eine echte Katastrophe“, warnten der damalige Feuerwehrkommandant Josef Angelmayer und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Und für viele kam diese Katastrophe.

Vorarlberg war am ersten Juni-Wochenende 2013 als erstes Bundesland in Österreich von einer Hochwasserlage betroffen gewesen. Niederschlagsmengen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter in drei Tagen - was statistisch nur alle 40 Jahre vorkommt - führten zu zahlreichen Murenabgängen, lokalen Hochwässern und überschwemmten Straßen. Und von Westen zog das Hochwasser immer weiter Richtung Niederösterreich, Richtung Klosterneuburg.

Bereits nach den ersten Meldungen versuchten viele Bewohnerinnen und Bewohner der Badesiedlungen Klosterneuburgs zu retten, was zu retten war. Persönliche Sachen, Kleinigkeiten, die man gut packen konnte, wurden aus den Häusern gebracht. Möbel und anderer Hausrat so hoch wie möglich gelagert und die Häuser so gut wie möglich wasserdicht gemacht.

Aber es half nicht viel. Das Wasser reichte bald bis zu den Fenstern des ersten Stocks. Teilweise musste der Strom abgestellt werden und die Freiwilligen Feuerwehren begannen mit den Evakuierungen. Teilweise mit Booten und Zillen mussten Menschen und Tiere aus den Überflutungsgebieten gebracht werden. Die Feuerwehren waren rund um die Uhr im Einsatz.

Schlimmer als das Hochwasser 2012

Aber das Wasser war für viele nicht einmal das Schlimmste. Das Wasser ging, der Schlamm blieb. Und dieser wurde zur großen Herausforderung. Vor allem das Strombad Kritzendorf war von einer zentimeterdicken Schicht bedeckt, die so schnell wie möglich weggeräumt werden musste. Wurde sie hart, war sie wie Beton. Einige Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlungen verzweifelten schier an dieser Aufgabe und fanden vor allem Halt bei den vielen Freiwilligen, die mithalfen, Häuser, Gärten und Straßen von dem Schlamm zu befreien.

Die Berge von Schutt und Spermüll wuchsen stündlich an. Der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde und das Bundesheer zogen an einem Strang und trotzdem schien ein Ende der Aufräumarbeiten lange unvorstellbar. Foto: Foto:

„Als Bezirkshauptmann und somit als Katastropheneinsatzleiter ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei allen zu bedanken, die freiwillig oder aufgrund ihres Berufes in den ersten Junitagen dazu beigetragen haben, dass das Jahrhunderthochwasser, im speziellen im Stadtgebiet Klosterneuburg, zwar gewaltige Überflutungen verursacht, aber - bis auf wenige Ausnahmen - immens große materielle Schäden hintangehalten werden konnten. In erster Linie war es der unermüdliche Einsatz der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die bis zur Erschöpfung überall dort, wo es notwendig war, Hand angelegt haben. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz konnten viele Personen geborgen werden. Durch unsere gute Zusammenarbeit konnten wir diese Katastrophe doch in Grenzen halten“, bedankte sich der damalige Bezirkshauptmann Wolfgang Straub bei allen Helferinnen und Helfern.

100 Millionen Euro Schaden in Österreich

Durch das Hochwasser, das ganz Mitteleuropa erfasste, waren in Österreich zumindest sieben Todesopfer und hunderte Millionen Euro an Schäden zu beklagen.

Auch wenn Klosterneuburg im Vergleich dazu relativ glimpflich durch dieses Jahrhunderthochwasser ging, wird es den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern wohl noch viele Jahre in Erinnerungen bleiben.

