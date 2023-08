Einsatz in Kärnten: „Erfahrung aus Klosterneuburg hat geholfen“

Es sind Bilder, die bei vielen sicherlich die Erinnerungen zurückgebracht haben. Vor zehn Jahren war es die Donau, die über die Ufer trat, und die Gebiete an ihrem Ufer überschwemmte. Nun konnte man sehr ähnliche Bilder aus Kärnten und der Steiermark im Fernsehen sehen. Der Höfleiner Andreas Mohl, selbst gebürtiger Kärntner, war vor Ort im Hilfseinsatz.

Eigentlich sollten es entspannte Tage am Boot in Italien werden. Doch gegen drei Uhr früh in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor zwei Wochen kamen die ersten Alarmierungen. Für Andreas Mohl war klar: Urlaub abbrechen und ab nach St. Andrä im Lavantal, um dort seine Kameradinnen und Kameraden bei dem Hochwasser-Einsatz zu unterstützen.

„Ich hab mich einfach ins Auto gesetzt und bin losgefahren“, gab es für Mohl bei der schwierigen Lage in Kärtnen nicht viel zu überlegen. Am Freitag in der Früh ist er in St. Andrä im Lavantal angekommen und war dann bis Sonntagabend im Dauereinsatz. „Es gab immer nur kurze Ruhepausen, zwei Stunden Schlaf oder so und dann ging es auch schon weiter“, berichtet Mohl. Sein Heimatort blieb von dem Ärgsten zum Glück verschont. Vor allem im Nachbarort St. Paul im Lavantal gab es viele Einsätze, zu denen natürlich auch die Nachbarwehren ausrückten. Unter anderem war das BenedektinerStift St. Paul, das über 1.000 Jahre überstanden hatte, durch einen Hangrutsch in Gefahr.

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Feuerwehr deckten Hänge ab, bauten den Hochwasserschutz auf und füllten unzählige Sandsäcke, um noch schlimmere Folgen so gut wie möglich zu minimieren. „Die Erfahrung aus Klosterneuburg mit Hochwasser hat dabei sicherlich geholfen“, ist sich Mohl sicher, dass die schlimmen Erfahrungen in und um Klosterneuburg ihm nun bei dem Einsatz in Kärnten geholfen hat.

Bis Sonntagabend war Mohl fast durchgehend im Einsatz. Dann war zumindest für die Freiwillige Feuerwehr St. Andrä im Lavantal zunächst einmal offiziell der Einsatz beendet. Und nun: „Jetzt ist das große Aufräumen.“

Bei diesen Arbeiten hat auch die Feuerwehr aus Klosterneuburg geholfen. Sie machte sich mit einem Telelader auf den Weg in den Süden. Bis Mittwoch letzter Woche waren sie noch im Einsatz.

Nach all den Stunden im Hochwasser-Einsatz freut sich Mohl jetzt noch auf ein paar Urlaubstage am statt im Wasser in Italien.