Es ist wohl die Horrorvorstellung von vielen Autofahrern: Man befindet sich mit dem Fahrzeug auf den Gleisen, und vor und hinter einem schließen die Bahnschranken. Dies ist vergangene Woche einem Botenfahrer bei der Eisenbahnkreuzung Wochenendgasse in Höflein passiert. Auch wenn der Unfall mit großem Sachschaden endete, gab es keine Verletzten.

Unfall Kleinlastwagen im Bezirk Tulln von zwei Zügen zermalmt

Anscheinend wurde der Fahrer des Lieferwagens von der Sonne geblendet und konnte daher nicht mehr rechtzeitig die Gleise mit seinem Fahrzeug verlassen. Er stieg aus und konnte noch den Lokführer, der den Zug Richtung Wien steuerte, warnen. Dieser vermochte sein tonnenschweres Fahrzeug noch anzuhalten. Sein Kollege, der den Zug Richtung Tulln steuerte, schaffte das nicht mehr . Der Zug erfasste den Lieferwagen und schob diesen in den schon stehenden Zug hinein.

Gemeinsam mit ihren Kollegen von den Feuerwehren aus Kritzendorf, Klosterneuburg und Kierling rückten die Höfleiner Floriani aus. Unterstützt wurden die Feuerwehren vom Roten Kreuz Klosterneuburg und Mitarbeitern der ÖBB. „Die Zusammenarbeit war sehr gut. Und auch die wenigen Passagiere, die aufgrund der momentanen Situation mit den beiden Zügen unterwegs waren, haben sich sehr gut verhalten und sind nicht ausgestiegen, bis wir ihnen das OK gegeben haben. Schließlich kann dies durch die Hochspannungsleitungen auch sehr gefährlich sein“, bedankt sich Seidl bei allen Beteiligten.

Besser Schranken durchbrechen

Obwohl dieser Unfall für alle Beteiligten relativ glimpflich endete, waren die Einsatzkräfte über sechs Stunden im Einsatz. Währenddessen war auch die Franz-Josefs-Bahn gesperrt. „Auch wenn in diesem Fall der Fahrer unverletzt geblieben ist, wäre es besser gewesen, wenn er mit seinem Fahrzeug einfach weitergefahren wäre“, erklärt Alexander Seidl, Kommandant der FF Höflein. Denn bei allen Schranken gibt es eine Zollbruchstelle, die in solchen Fällen den Zusammenstoß von Pkw und Lkw mit Zügen verhindern soll.

Damit es zu solchen Situation erst gar nicht kommt, sollte man als Autofahrer auch immer das Erlöschen der roten Ampel abwarten, bevor man eine Eisenbahnkreuzung überquert. Darauf weist nach dem Unfall in Höflein auch nochmals Christopher Seif, ÖBB-Pressesprecher, hin: „Grundsätzlich gilt, dass bei Rotlicht die Kreuzung nicht überquert werden darf, gleichgültig, ob der Schranken offen ist oder nicht.“

„Andere Lösung nicht möglich“

Aber warum öffnen Bahnschranken überhaupt, auch wenn sie gleich wieder schließen und die Ampel immer rot bleibt? „In diesem Fall ist die kurzzeitige Öffnung der Schranken bei durchgehendem Rotlicht durch die örtlichen Gegebenheiten und die Technik bedingt. Die Eisenbahnkreuzung ist mit einer zuggeschalteten Vollschrankenanlage mit Lichtzeichen ausgestattet“, erklärt Seif.

Auf der Strecke zwischen Bahnhof Kritzendorf und Bahnhof St. Andrä-Wördern kann es daher aufgrund der Mehrgleisigkeit und der Möglichkeit von zwei „fahrtbewirkten“¨– durch die Züge ausgelösten – Einschaltungen zu zwei möglichen Betriebsfällen kommen.

Betriebsfall 1:

Das zwischenzeitliche Öffnen der Schranken bei andauerndem Haltgebot (Rotlicht) begründet sich darin, dass eine neuerliche automatische Einschaltung zeitlich sehr eng durch einen zweiten Zug in Gegenrichtung nach der Ausschaltung durch den ersten Zug erfolgt. Die Schranken öffnen sich also, und noch während dessen oder sehr kurz danach kommt ein neuer Befehl zum Schließen. Während dieses Ablaufes wird an den Lichtzeichen das Haltgebot dauerhaft angezeigt.

Betriebsfall 2:

Das Öffnen und erneute Schließen der Schranken tritt nicht auf, wenn die fahrtbewirkte Einschaltung der EK durch den Gegenzug vor der Ausschaltung der EK des ersten Zuges erfolgt.

„Aufgrund der komplexen Sicherheitstechnik und den damit verbundenen Anforderungen an die Ausfallssicherheit ist eine andere Lösung nicht möglich. Aber noch einmal: Wie bei einer Straßenverkehrsampel gilt, dass die Kreuzung bei Rotlicht nicht überquert werden darf – erst, wenn das Rotlicht erloschen ist“, appeliert Seif an die Fahrzeuglenker.