Seit dem Sommer gibt es in Höflein ein Hauptgesprächsthema: die neuen Bewohner des Arbeiterwohnheims in Greifenstein. Dabei müssen sich die Höfleiner hauptsächlich an Spekulationen halten. Denn Informationen haben sie bis dato nur wenige bekommen. Nun wandte sich die NÖN mit einigen der wichtigsten Fragen beziehungsweise Anliegen der Höfleiner an das Büro des zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Sein Büro nahm nun Stellung zu den Fragen.

Wer kommt in das Heim? Wie viele Personen?

„48 unbegleitete minderjährige Fremde plus maximal zehn Erwachsenenplätze, vorerst etwa vier bis fünf, wenn diese besonders gut integriert sind“, erklärt das Büro Waldhäusl.

Wie werden die neuen Bewohner beschäftigt? Wird es tatsächlich eine Ausgangssperre geben?

Die Bewohner seien in Ausbildung, würden eine Schule besuchen, auf eine Lehre vorbereitet werden oder wären schon in Lehrberufen tätig. „Allein von diesem Aspekt her, wäre eine Ausgangssperre nicht möglich und ist auch nicht vorgesehen“, so das Büro Waldhäusel.

In der Vergangenheit gab es einige Höfleiner, die mit den ehemaligen Bewohnern gearbeitet und gelernt haben. Ist das wieder gewünscht beziehungsweise möglich?

„Freiwilliges Engagement ist möglich, es gibt allerdings bestimmte Rahmenbedingungen innerhalb derer die Aufgaben der freiwilligen beziehungsweise ehrenamtlichen Helfer festgelegt werden“, verweist das Büro Waldhäusl auf die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit zwischen den Helfern und dem Einrichtungsträger.

Wie viele Aufsichtspersonen wird es geben?

Diese seien vertragsgemäß nach einem festgelegten Schlüssel bestimmt. „Die Einrichtung ist rund um die Uhr mit Betreuern besetzt, mindestens zehn qualifizierte Personen betreuen die Jugendlichen“, möchte das Büro Waldhäusl den Höfleinern mögliche Ängste nehmen.

Wann sind die Renovierungsarbeiten am Gebäude abgeschlossen beziehungsweise wann werden die neuen Bewohner einziehen?

„Am 1. Oktober werden die ersten Bewohner einziehen. Es sind bereits integrierte subsidiär schutzberechtigte Jugendliche in Ausbildung. Im Laufe des Herbstes wird die Einrichtung sukzessive mit 48 Plätzen belegt“, berichtet das Büro Waldhäusl von den neuen Nachbarn der Höfleiner.

Wird weiterhin die Österreichische Jungarbeiterbewegung ÖJAB das Heim betreiben?

„Ja, ÖJAB ist weiterhin Heimbetreiber“, bestätigt das Büro Waldhäusl.

Warum gab es bisher keine Informationen für die Bevölkerung? Wird es, bevor das Heim bezogen wird, noch eine Informationsveranstaltung für die Höfleiner geben?

„Der Bürgermeister und Gemeinderat wurden von Dr. Heidler (stellvertretende Geschäftsführerin ÖJAB, Anmerkung der Redaktion) in regelmäßigen Gesprächen informiert“, erklärt das Büro Waldhäusl abschließend.

Zwar wurde der zuständige Bürgermeister von St. Andrä-Wördern, Maximilian Titz, einmal von Heidler darüber informiert, was sie in dem Heim in Greifenstein vorhaben, aber vom Land NÖ und dem zuständigen Landesrat erhielt er „null Informationen“, wie er bestätigte. Ähnlich erging es auch Höfleins Ortsvorsteher Manfred Hoffelner. Erst nach mehrmaligen Anfragen an das Büro Waldhäusl erhielt er ein paar wenige Informationen. „Es ist unfair, dass die Höfleiner nicht miteingebunden werden, um auch entsprechend zu reagieren und zu helfen“, kann Hoffelner die Vorgangsweise bei dem Neubezug des Arbeiterheims – genauso wie Titz – nicht nachvollziehen.

Damit es – zumindest dann nach dem Einzug der Jugendlichen – zu keinen weiteren Problemen kommt, möchte sich nun Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) den Unterbringungsvertrag genau ansehen. Falls es in diesem Vertrag Verhaltensregeln, wie etwa eine Ausgangssperre oder ein Alkoholverbot, gebe, dann möchte Pitschko diese kontrollieren. „Wenn es Probleme gibt, rede ich mit der Verwaltung und wenn das nicht fruchtet, dann rede ich halt mit Landesrat Waldhäusl“, plant Pitschko.