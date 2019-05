Fünf Meter lang, hundert Kilo schwer und der Bauplan dazu 9.000 Jahre alt: Der Einbaum, mit dem nun Erbauer Eike Mahrdt eine Jungfernfahrt auf dem Altarm in Greifenstein wagte.

NOEN Auch die Werkzeuge, mit denen Mahrdt den Einbaum herstellte, sind – fast – original.

Eigentlich wollte Mahrdt, der an der BOKU Wien in Holztechnologie promovierte und sich sehr für experimentelle Archäologie interessiert, bereits Anfang Mai in See stechen. Da spielte aber das Wetter nicht mit.

Nächstes Projekt schon in Planung

Nun haben die Bedingungen gepasst. Bei ruhigen Wasser und kaum Wind konnte er die Jungfernfahrt wagen. Eine kleine Änderung nahm er aber noch vor. Da er nicht so geübt im Umgang mit dem prähistorischen Wasserfahrzeug ist, baute er einen Ausleger für die Stabilität an den Einbaum. So konnte er eine Fahrt auf den Spuren der Ur-Klosterneuburger durchführen.

Schon jetzt hat Mahrdt sich ein neues Ziel gesetzt. Er möchte im nächsten Jahr einen acht Meter langen und etwa 80 Zentimeter breiten Einbaum bauen. In diesem Wassergefährt sollen dann vier Menschen Platz finden und gemeinsam in die Steinzeit rudern können.