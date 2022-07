Neue Ortsvorsteher Helga Fucac: „Ich sehe mich im Dienst am Bürger“

Werbung

Nach dem Abgang von Manfred Hoffelner, wurde die Funktion des Ortsvorstehers in Höflein vakant. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager schlug seine Mitarbeiterin im Abgabenamt, als Nachfolgerin für seine Vertretung in der Katastralgemeinde vor. Ihr Name Helga Fucac. Mit der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Höfleinerin als Ortsvorsteherin mit Mehrheit vom Gemeinderat abgesegnet und amtlich gemacht. Wie sieht sie ihr neues Amt? Was will sie in Höflein verändern? Die NÖN bat Helga Fucac zum Gespräch.

NÖN: Wie sind Sie zur Nachricht gekommen, dass Sie als Ortsvorsteherin von Höflein vom Bürgermeister vorgeschlagen werden?

Helga Fucac: Der Herr Bürgermeister hat mich zu einem Gespräch gebeten und hat mir diese Frage gestellt.

Und hat Sie das überrascht?

Fucac: Ja, ich war wirklich sehr überrascht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Aber gleichzeitige total geehrt über das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde.

Auf was führen Sie das zurück, dass Sie auserwählt wurden?

Fucac: Ich wohne seit 27 Jahren in Höflein und arbeite seit 34 Jahren auf der Gemeinde. Ich glaube, es ist darauf zurückzuführen, dass ich sehr zuverlässig bin. Ich bin auf der Gemeinde auch als Personalvertreterin engagiert. Ich setz mich einfach gerne für die Anliegen der Leute ein. Aber über den wahren Grund müssen Sie den Bürgermeister fragen.

Der Bürgermeister sagt immer, es ist wichtig, dass der Ortsvorsteher aus dem inneren Kreis der Gemeinde kommt. Wie sehr sind sie in Höflein verwurzelt?

Fucac: Ich bin sehr mit meiner Gemeinde verwurzelt, gehe zu fast jeder kulturellen Veranstaltung, bin bei allen öffentlichen Zusammenkünften ständig präsent. Ich versuche einfach, in meinem Heimatort aktiv zu sein und das mache ich mit Erfolg.

Warum entscheidet man sich dafür, Ortsvorsteherin werden zu wollen?

Fucac: Ich weiß natürlich, dass das viel Arbeit ist. Aber ich mache das gern. Ich bin gerne mit und unter Leuten. Ich bin eine Vermittlerin. Ich arbeite dafür, dass es ein Miteinander innerhalb der Gemeinde gibt. Aber das funktioniert ja im Großen und Ganzen jetzt schon in Höflein.

Manfred Hoffelner war 20 Jahre Ortsvorsteher. Ist das nicht schwer so ein Erbe anzutreten?

Fucac: Sicher ist es schwer, in die Fußstapfen meines Vorgängers zu treten. Er hat das sehr gut gemacht und Einiges in Höflein bewirkt. Ich hoffe, dass ich das auch in seinem Sinne fortsetzen kann.

Muss man eigentlich bei der richtigen Partei sein, um dieses Amt zu bekommen?

Fucac: Ich war bis jetzt politisch nicht tätig. Bin auch kein ÖVP Mitglied. Für mich hat das aber für meine Funktion auch keine Relevanz. Das, was ich jetzt mache, sehe ich als Dienst am Bürger und eher parteiübergreifend. Mag sein, dass diese, meine Einstellung von anderen anders gesehen wird. Für mich bleibt es ein neutraler Dienst an der Bevölkerung.

Sie sind ja erst ganz frisch dabei, aber haben Sie schon Vorstellungen, was Sie gerne für Höflein umsetzen möchten?

Fucac: Momentan ist das brennendste Thema die Apotheke in Kritzendorf. In der Nachbargemeinde soll ja eine Apotheke entstehen, was ich sehr gut heiße. Dass damit eine Arztpraxis in Höflein ihre Hausapotheke verlieren soll. Das ist deshalb so ein großes Problem, weil es im Gesetz so geregelt ist. Ich werde versuchen, dagegen zu intervenieren. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es eine Ausnahmeregelung für dieses Problem geben kann. Dass die Hausapotheke in Höflein bleibt, wäre ganz wichtig für den Ort. Da verstehe ich einfach die Hintergründe dieses Gesetzes nicht, denn Bedarf gibt es dafür nachweislich. Wie haben in unserem Ort sehr viele Senioren, die sind auch nicht mehr so mobil.

Sonst noch ein Aufgabengebiet?

Fucac: Derzeit befinden sich viele Flüchtlinge aus der Ukraine im Ort. Sehr viele Jugendliche und Kinder. Die brauchen jetzt in den Ferien Beschäftigung. Da werden wir jetzt ein Feriencamp organisieren. Das ist eine schöne Aufgabe.

Sie wirken sozial sehr kompetent…

Fucac: Ja, ich glaube, ich bin ein sozialer Mensch und das will ich auch bleiben.

Wie schaut es aus in Höflein mit einem neuen Greißler?

Fucac: Ich weiß, dass es da einmal Ideen gegeben hat. Wir haben Gott sei Dank nach unsere Bäckerei im Ort. In der Früh nutzen das auch viele Höfleiner und gehen dort einkaufen. Da gibt es halt nur Gebäck und Kleinigkeiten.

Da muss man schon froh sein, dass es das wenigstens gibt…

Fucac: Ich hoffe, es ergibt sich wieder etwas mit einem richtigen Nahversorgungsladen in unserer Ortschaft.

Haben Sie noch eine Botschaft an die Leser der NÖN und an die Bürger Höfleins?

Fucac: Ich freue mich wirklich, diese Arbeit annehmen, und die Verantwortung dafür übernehmen zu dürfen. Ich werde mein Bestes für die Bevölkerung geben und hoffe, dass das auch gelingt und dass es so gut wird, wie ich mir das zum heutigen Zeitpunkt vorstelle.

