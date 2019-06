Bei der Gesprächsrunde „Offen gesagt“ von und mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager war es schon Thema. Jetzt ist es fix: Der 15-Minuten-Takt auf der Franz-Josef-Bahn wird bis St. Andrä-Wördern erweitert. So wird der Bahnhof in Höflein ab Fahrplanwechsel 2021 in den Stoßzeiten ebenfalls jede Viertelstunde mit der Bahn erreichbar sein.

Seit Dezember 2017 geht der 15-Minuten-Takt bereits bis zum Bahnhof Kritzendorf. Hier musste diese Taktverdichtung bisher aus technischen Gründen enden. Grund dafür: Der Bahnhof in St. Andrä-Wördern besitzt derzeit noch nicht die Voraussetzungen, damit dort die Züge dann auch wenden können.

Baubeginn im nächsten Jahr

Nun plant die ÖBB aber den Aus- beziehungsweise Umbau des Bahnhofs in St. Andrä-Wördern. „Der Bahnhof in St. Andrä-Wördern wird 2020 umgebaut. Neue Bahnsteige, Fassade, Dächer, Liftanlagen, Barrierefreiheit und Wendegleis“, erklärt Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB.

Besonders das neue Wendegleis ist von Interesse für die Höfleiner. Durch dieses zusätzliche Gleis, das im nächsten Jahr entstehen soll, kann die Taktverdichtung in den Stoßzeiten bis in die äußerste Katastralgemeinde Klosterneuburgs ausgedehnt werden. „Die Taktverdichtung soll dann ab Fahrplanwechsel 2021 möglich sein“, verspricht Seif den Höfleinern dann eine noch häufigere Anbindung nach Klosterneuburg und Wien beziehungsweise St. Andrä-Wördern in absehbarer Zeit.