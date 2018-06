Nicht nur die Temperaturen waren beim Höflein-Termin bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlagers „Offen gesagt“-Tour durch die Katastralgemeinden hoch. Auch so manches Diskussionsthema wurde letzte Woche im Gasthaus von Elisabeth Kutscha heiß diskutiert. Ein zentrales Thema beherrschte auch in diesem Jahr wieder den Abend: der Verkehr.

Dabei stand in diesem Jahr allerdings nicht so sehr der Pkw- beziehungsweise Lkw-Verkehr, der tagtäglich durch Höflein rollt, im Vordergrund. Vielmehr wurde über die Bahn, die Radfahrer und den Winterdienst gesprochen. Und bei so manchem Thema gingen die Meinungen der Höfleiner auseinander, berichtet Ortsvorsteher Manfred Hoffelner.

Ärger über alle Arten des Verkehrs

Nicht nur der Lärm, der durch den Straßenverkehr verursacht wird, macht den Höfleinern seit Jahren zu schaffen. Auch die Bahn ist für viele Anrainer ein Ärgernis. Daher wünschen sich viele eine Erweiterung der Lärmschutzwand. Seit Jahren fühlen sich so manche von der ÖBB immer wieder vertröstet. Nun kam die Zusage der Bahn, dass der Lärmschutz im Jahr 2020 ausgebaut wird. Eine Gleisbettdämmung, wie sie zum Beispiel schon in Tulln besteht, ist dabei allerdings keine Alternative, da es sich dort nur um einen Versuch handelt.

Aber nicht nur der Verkehr auf den Schienen macht den Höfleinern Kopfzerbrechen. Auch die Fahrradfahrer sind immer wieder ein Thema. Besonders Anrainer der Donaustraße fühlen sich öfters von den Radlern belästigt. Ein Vorschlag ist dabei die Verlegung des Radweges in die Au. Aber auch bei diesem Vorschlag gingen die Meinungen auseinander. Ein Thema also, das sicher auch noch weiter diskutiert wird.

Winterdienst im Sommerhoch

Am bisher heißesten Tag des Jahres wurde dann auch noch über den Winterdienst beziehungsweise die Salzstreuung der Stadtgemeinde Klosterneuburg gesprochen.